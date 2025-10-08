Prima pagină » Știri externe » CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului

08 oct. 2025, 10:45, Știri externe
Un set de documente recent declasificate de CIA scoate la iveală detalii sensibile despre o controversă care datează din perioada în care Joe Biden era vicepreședinte al Statelor Unite. Potrivit informațiilor obținute de Fox News, în 2015, Biden ar fi cerut ca un raport de informații privind criticile oficialilor ucraineni la adresa afacerilor familiei sale să nu fie făcut public.

Raportul menționa că mai mulți reprezentanți ai administrației de la Kiev considerau relațiile dintre familia Biden și companii ucrainene drept un exemplu de dublu standard al Washingtonului în materie de corupție. Documentul mai sublinia și intervențiile lui Biden în privința fostului procuror general ucrainean Viktor Șokin și a companiei de energie Burisma Holdings, unde fiul său, Hunter Biden, ocupa un post bine plătit în consiliul de administrație.

Un e-mail intern confirmă intervenția directă a lui Biden

Un e-mail declasificat de agenție, datat 10 februarie 2016, confirmă că „vicepreședintele ar prefera foarte mult ca raportul să nu fie divulgat”. În consecință, potrivit oficialilor CIA, documentul nu a fost distribuit în afara agenției.

Un fost înalt oficial CIA a calificat această decizie drept „extrem de neobișnuită” și „inadecvată”, sugerând o posibilă ingerință politică în procesul de gestionare a informațiilor.

Raportul: dezamăgire la Kiev și suspiciuni privind „dublul standard” american

Raportul declasificat, intitulat „Informații de intelligence nedistribuite: reacțiile oficialilor ucraineni la vizita unui oficial senior al Guvernului SUA”, a fost redactat în 2016 și făcea referire la vizita lui Biden la Kiev din decembrie 2015.

În timpul acelei vizite, oficialii ucraineni și-au exprimat dezamăgirea că vicepreședintele american nu a discutat aspecte concrete privind reformele interne și corupția, ci s-a concentrat pe declarații publice generale.

După plecarea sa, potrivit raportului, oficialii de la Kiev au remarcat interesul presei americane față de presupusele legături ale familiei Biden cu afaceri corupte din Ucraina, pe care le-au perceput ca pe o dovadă a „dublului standard” al SUA.

Presiuni asupra guvernului ucrainean pentru demiterea procurorului Șokin

La scurt timp după aceste evenimente, Biden a făcut presiuni asupra guvernului ucrainean pentru demiterea procurorului Viktor Șokin, aflat atunci în mijlocul unei investigații care viza Burisma.

Biden a recunoscut public, în 2018, că a condiționat un ajutor financiar de un miliard de dolari de înlăturarea procurorului, argumentând că acționa în interesul reformelor anticorupție susținute de Washington.

„Am spus: «Nu veți primi miliardul.» M-am uitat la ei și le-am spus: «Plecam în șase ore. Dacă procurorul nu este concediat, nu primiți banii»”, a povestit Biden în cadrul unui eveniment al Council on Foreign Relations.

CIA acuzată de „politizarea informațiilor”

John Ratcliffe, fost director al serviciilor de informații americane, a fost cel care a dispus declasificarea documentelor, afirmând că acestea ilustrează „politizarea informațiilor de intelligence” și subliniind importanța transparenței.

„Trebuie să eliminăm orice utilizare politică a comunității de informații”, a declarat un oficial CIA pentru Fox News Digital.

Declasificarea vine într-un context tensionat, în care Camera Reprezentanților desfășoară o anchetă privind posibile abuzuri de putere ale președintelui Biden. După ani de investigații, congresmenii republicani susțin că președintele „și-a abuzat funcția” și „a înșelat Statele Unite pentru a-și îmbogăți familia”.

CIA promite „transparență maximă”

Agenția americană a precizat că, în procesul de declasificare, a eliminat elementele sensibile pentru a proteja sursele și metodele de lucru, dar a reafirmat angajamentul față de „transparență maximă” în informațiile de interes public.

Oficialii CIA au mai adăugat că vor continua procesul de publicare a documentelor relevante.

Raport CIA, SUPRIMAT la cererea lui Joe Biden: Ucrainenii, “nedumeriți și dezamăgiți” de “standardele duble” ale vicepreședintelui privind CORUPȚIA

Medvedev îl ironizează pe Trump: Trimite RACHETE Ucrainei pentru a lovi Parisul, Berlinul și Varșovia. Poate că europenii vor înțelege războiul

