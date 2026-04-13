Prima pagină » Știri externe » Cine este generalul Roman Gofman, noul şef al Mossad. A fost rănit în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023

Roman Gofman, șeful Mossad.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că generalul Roman Gofman va prelua, de la începutul lunii iunie, conducerea Mossadului, serviciul secret extern israelian.

Comisia însărcinată cu numirile la nivel înalt şi-a dat acordul pentru validarea lui Gofman, relatează AFP.

Noul șef Mosad va deține funcția 5 ani

„În urma aprobării comisiei”, Benjamin Netanyahu „a semnat actul de numire a viitorului şef al Mossadului, generalul Roman Gofman, care îşi va prelua funcţia pe 2 iunie 2026 pentru o perioadă de 5 ani”, se arată într-un comunicat al biroului prim-ministrului.

IDF, armata Israel

Născut în Belarus în anul 1976, Roman Gofman a ajuns în Israel la vârsta de 14 ani. S-a înrolat în armată în 1995, în trupele blindate. A fost numit ataşat militar al lui Benjamin Netanyahu în aprilie 2024, după ce a fost rănit în timpul atacului Hamas din sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, când mişcarea islamistă palestinienă a declanşat războiul în Fâşia Gaza. La acea vreme, era comandantul centrului naţional de instruire a infanteriei.

Unul dintre cele mai bune servicii de informaţii din lume

Considerat unul dintre cele mai bune servicii de informaţii din lume, Mossadul nu a avut de suferit cu adevărat de pe urma eşecului forţelor israeliene din 7 octombrie. Teritoriile palestiniene se află, în mod tradiţional, în afara sferei sale de acţiune.

Din acel moment cheie, Mossadul s-a remarcat în ochii israelienilor. A contribuit la decapitarea statului major al mişcării islamiste libaneze Hezbollah în 2024. Dar și la decimarea forţelor armate iraniene în timpul războiului de 12 zile declanşat de Israel împotriva Teheranului în iunie 2025, apoi în timpul ofensivei israeliano-americane împotriva Republicii Islamice din 28 februarie.

Cele mai noi

Trimite acest link pe