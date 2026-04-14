Prima pagină » Știri externe » CNN: După eșecul negocierilor maraton din Pakistan, SUA se gândește la o nouă întâlnire față în față cu iranienii

După negocierile eșuate cu iranienii din Pakistan, administrația americană evaluează posibilitatea unei a doua runde de discuții față în față cu Iranul, pe fondul eforturilor de a ajunge la un acord de pace înainte de expirarea armistițiului actual pe 21 aprilie.

Oficialii de la Casa Albă analizează în prezent posibilele date și locații pentru o nouă întâlnire cu delegația iraniană, dar o decizie finală depinde de progresele realizate de Pakistan, care este principalul mediator în acest conflict.

În ciuda negocierilor eșuate de la Islamabad, Trump rămâne deschis discuțiilor

Potrivit CNN, Donald Trump rămâne deschis negocierilor față în față, dacă consideră că Teheranul este gata să se supună cerințelor sale, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. În cadrul discuțiilor se ia în calcul inclusiv extinderea perioadei armistițiului pentru a permite continuarea negocierilor.

Prima rundă de negocieri-maraton condusă de vicepreședintele JD Vance alături de emisarul special Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, a durat aproximativ 21 de ore, dar s-au terminat fără niciun rezultat.

Cu toate acestea, având în vedere rezistența iranienilor față de cerințele americane, nu este clar dacă Teheranul se va supune termenilor lui Donald Trump în viitorul apropiat, chiar dacă SUA au început luni dimineața blocada porturilor iraniene. Mai mult, având în vedere că Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată, Iranul consideră că are o influență considerabilă asupra Washingtonului.

Dezacordul în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, care constă în oprirea programului nuclear și predarea celor aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, a fost cauza care a blocat runda de negocieri condusă de Vance. Statele Unite ar fi propus iranienilor o pauză de 20 de ani de la îmbogățirea uraniului, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile, dar Iranul a respins cererea cu o propunere de cinci ani.

Washingtonul pune presiune suplimentară pe iranieni

De cealaltă parte, Donald Trump și JD Vance consideră că iranienii, după săptămâni de război, sunt grav slăbiți și cel mai înțelept ar fi să accepte toate cererile SUA. Din punctul de vedere al americanilor, blocada porturilor este o tactică de presiune menită să aducă Teheranul din nou la masa negocierilor. Trump a declarat luni că Iranul a sunat administrația în aceeași dimineață și că „și-ar dori foarte mult să încheie o înțelegere”, deși cu o zi înainte președintele american a spus că nu îi pasă dacă se va ajunge la o înțelegere.

Blocada navală americană subliniază modul în care Washingtonul vede în redeschiderea Strâmtorii Ormuz un obiectiv principal al războiului, măsură ce a devenit din ce în ce mai clar că Iranul este dispus să suporte săptămâni întregi de bombardamente. Cu toate acestea, blocada asupra porturilor iraniene reprezintă o nouă provocare pentru marina americană, care se confruntă cu amenințări din partea bărcilor rapide, a dronelor și a minelor maritime.

„Există o colaborare continuă între SUA și Iran și se continuă încercarea de a ajunge la un acord”, a declarat un oficial american.

O sursă regională a declarat pentru CNN că ar putea exista o altă rundă de negocieri și că Turcia depune eforturi pentru a reduce decalajele dintre cele două părți. Întâlnirea de sâmbăta trecută de la Islamabad, care a durat 21 de ore, a fost punctul culminant al unor săptămâni de negocieri cu oficiali și intermediari americani de rang înalt, inclusiv Pakistan, dar și Turcia, Egiptul și Omanul, printre alții.

Războiul cu Iranul devine nepopular în SUA

Donald Trump, precum mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, este nerăbdător ca armistițiul cu Iranul să aibă un succes și ca cele două părți să ajungă la o soluție diplomatică, au declarat mai multe surse pentru CNN. Mulți oficiali ai administrației nu sunt interesați de reluarea atacurilor militare și recunosc că americanii devin și ei din ce în ce mai nerăbdători în privința războiului.

