Ursula von der Leyen vrea să aloce Ucrainei 165 miliarde de euro din activele rusești. Comisia Europeană prezintă astăzi temeiul legal

Comisia Europeană propune un împrumut de 165 de miliarde de euro pentru Ucraina folosind activele înghețate ale Rusiei. Din tot acest plan, Belgia este singura țară care se teme de inițiativă deoarece cea mai mare parte a activelor Kremlinului se află în băncile sale. Prin urmare, Comisia Europeană propune o soluție juridică pentru a atenua temerile guvernului belgian cu privire la un scenariu de coșmar în care Rusia ar putea putea cere banii înapoi, scrie POLITICO.

Propunerea Comisiei Europene de a finanța Ucraina din activele Rusiei este astăzi pe ordinea de zi la Bruxelles. Comisia vrea să stabilească o bază pentru negocierile tehnice înainte ca liderii UE să se întâlnească la mijlocul acestei luni pentru a decide asupra celor mai sensibile părți a inițiativei.

Ucraina ar trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia acceptă pacea și plătește despăgubiri de război, ceea ce este considerat un scenariu improbabil. Scenariul propus de Comisia Europeană prevede ca, din cadrul activelor rusești, 115 miliarde de euro să fie alocate pentru finanțarea industriei de apărare a Ucrainei, în timp ce 50 de miliarde de euro vor acoperi nevoile bugetare ale Kievului. Restul de 45 de miliarde de euro din pachet vor fi utilizați pentru rambursarea unui împrumut al G7 acordat Ucrainei începând cu 2024.

Principalul obstacol rămâne opoziția Belgiei

„Textul pe care Comisia îl va depune astăzi nu răspunde preocupărilor noastre într-un mod satisfăcător”, a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, reporterilor miercuri dimineață, în marja unei reuniuni NATO. „Avem sentimentul frustrant că nu am fost auziți.”

Premierul Belgiei, Bart De Wever, susține că, dacă Rusia nu recunoaște formal înfrângerea, va „solicita legal să i se returneze activele”, așa cum s-a mai întâmplat în istorie. Prin urmare, Belgia va fi de acord cu folosirea activelor doar într-un singur caz – dacă guvernele țărilor europene sunt pregătite să plătească Ucrainei întreaga sumă din bugetele lor, când Moscova va cere banii înapoi. O altă variantă propusă de Bart De Wever este emiterea unei datorii europene comune de 45 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în 2026, dar majoritatea țărilor sunt împotrivă.

Banca Euroclear din Belgia deține în prezent 140 de miliarde de euro din cei 165 de miliarde pe care Comisia Europeană vrea să îi atribuie Ucrainei. Restul de 25 de miliarde sunt deținuți de diverse bănci private din Europa.

Comisia Europeană încearcă să calmeze temerile Belgiei

Ungaria și Slovacia ar putea respinge reînnoirea regimului de sancțiuni al UE împotriva Moscovei. Soluția Comisiei pentru a mulțumi Belgia este de a evita ca o țară din UE să poată anula sancțiunile. În prezent, prim-ministrul ungar Viktor Orbán are puterea de a face exact acest lucru, deoarece sancțiunile necesită unanimitate și trebuie reînnoite la fiecare șase luni.

Comisia Europeană dorește să recurgă la o clauză din articolul 122 din Tratatul Uniunii Europene , care permite guvernelor să decidă „într-un spirit de solidaritate între statele membre, asupra măsurilor adecvate situației economice”. Prin urmare, Comisia dorește să interpreteze acest articol prin faptul că mizele sunt atât de mai în acest caz încât o majoritate calificată țărilor UE ar putea aproba prelungirea sancțiunilor. Astfel, Ungaria ar putea fi privată de dreptul de veto. Unul dintre diplomații europeni a declarat că această strategie este o modalitate „de a asigura sprijinul Belgiei”.

