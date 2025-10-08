Prima pagină » Știri externe » Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas

08 oct. 2025, 06:00, Știri externe
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas

Criza politică din Franța tinde să se accentueze, având cauze multiple, în special de ordin financiar, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung, avertizând că președintele Emmanuel Macron este incapabil să acționeze cu determinare, din cauza problemelor instituționale.

”Mulți poartă responsabilitatea tragediei politice din Franța. În primul rând, este responsabilitatea președintelui, care nu a reușit formarea unei majorități în Adunarea Națională anul trecut. Apoi, este responsabilitatea partidelor, care refuză compromisurile. Este și vina premierilor, care nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Sebastien Lecornu, al cincilea prim-ministru din al doilea mandat al președintelui Macron, a rezistat doar câteva săptămâni, contribuind, temporar, la propriul eșec prin selectarea specialiștilor pregătiți insuficient”, notează Nikolas Busse, într-un editorial publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Criza politică din Franța are cauze multiple, iar Macron este blocat

”Criza politică din Franța are multiple cauze, iar un lucru este sigur: problemele financiare ale țării vor persista. Multe voci de la Paris cred că alegerile parlamentare anticipate sunt soluția de rezolvare a problemelor. Însă acest lucru nu va face decât să amâne rezolvarea”, subliniază editorialistul.

Luni, piețele financiare le-au reamintit politicienilor de problemele bugetare. Dacă a doua economie a UE și a zonei euro va fi evaluată ca fiind sub nivelul Greciei sau al Italiei, vor apărea semnale de avertisment.

”În lipsa unui buget echilibrat și al unui guvern stabil, Macron nu va realiza prea multe. Starea deplorabilă a Franței este exacerbată de sistemul celei de-a V-a Republici și de o cultură politică a confruntării, iar problemele sunt asemenea celor din alte țări ale Europei: accentuarea polarizării între forțele de stânga și cele de dreapta, forțele politice de centru care sunt slabe și un stat suprasaturat. Franța ar trebui să organizeze alegeri la termen în 2027. Este greu de imaginat că lucrurile vor putea continua la fel până atunci”, concluzionează editorialistul.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC

VIDEO Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Citește și

VIDEO Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
23:07
Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
COMERȚ Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”
22:11
Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”
EXTERNE Kim Jong-Un l-a felicitat pe VLADIMIR PUTIN cu ocazia zilei sale de naștere/ Coreea de Nord va consolida cooperarea cu Rusia
21:35
Kim Jong-Un l-a felicitat pe VLADIMIR PUTIN cu ocazia zilei sale de naștere/ Coreea de Nord va consolida cooperarea cu Rusia
EXTERNE Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
21:28
Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: “Alternativa nu e de dorit”
EXTERNE Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda
20:03
Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda
EXTERNE 70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța
19:49
70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța
Mediafax
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Asociația de proprietari este obligată. Toți proprietarii de apartamente au acest drept. Președintele nu poate refuza
Evz.ro
Singurul sat din România împărțit în cinci sectoare. Ciudat e că pe 80% dintre bărbați îi cheamă Florian
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Cum a reușit un român din Italia să fure curent timp de 10 ani?
ACTUALITATE Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
23:15
Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor UNIUNII Europene”
FOTO Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
23:14
Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
ACTUALITATE Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
22:45
Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE”
ACTUALITATE ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
22:28
ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție