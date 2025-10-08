Frankfurter Allgemeine Zeitung: Starea deplorabilă a FRANȚEI nu se va îmbunătăți prin amânarea reformelor /Macron este în impas

Criza politică din Franța tinde să se accentueze, având cauze multiple, în special de ordin financiar, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung, avertizând că președintele Emmanuel Macron este incapabil să acționeze cu determinare, din cauza problemelor instituționale.

”Mulți poartă responsabilitatea tragediei politice din Franța. În primul rând, este responsabilitatea președintelui, care nu a reușit formarea unei majorități în Adunarea Națională anul trecut. Apoi, este responsabilitatea partidelor, care refuză compromisurile. Este și vina premierilor, care nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Sebastien Lecornu, al cincilea prim-ministru din al doilea mandat al președintelui Macron, a rezistat doar câteva săptămâni, contribuind, temporar, la propriul eșec prin selectarea specialiștilor pregătiți insuficient”, notează Nikolas Busse, într-un editorial publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Criza politică din Franța are cauze multiple, iar Macron este blocat

”Criza politică din Franța are multiple cauze, iar un lucru este sigur: problemele financiare ale țării vor persista. Multe voci de la Paris cred că alegerile parlamentare anticipate sunt soluția de rezolvare a problemelor. Însă acest lucru nu va face decât să amâne rezolvarea”, subliniază editorialistul.

Luni, piețele financiare le-au reamintit politicienilor de problemele bugetare. Dacă a doua economie a UE și a zonei euro va fi evaluată ca fiind sub nivelul Greciei sau al Italiei, vor apărea semnale de avertisment.

”În lipsa unui buget echilibrat și al unui guvern stabil, Macron nu va realiza prea multe. Starea deplorabilă a Franței este exacerbată de sistemul celei de-a V-a Republici și de o cultură politică a confruntării, iar problemele sunt asemenea celor din alte țări ale Europei: accentuarea polarizării între forțele de stânga și cele de dreapta, forțele politice de centru care sunt slabe și un stat suprasaturat. Franța ar trebui să organizeze alegeri la termen în 2027. Este greu de imaginat că lucrurile vor putea continua la fel până atunci”, concluzionează editorialistul.

Foto: Profimedia

