Keir Starmer efectuează o vizită de două zile în INDIA/ Londra și New Delhi își consolidează parteneriatul comercial

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a sosit, miercuri, la Mumbai, pentru o vizită de două zile, alături de o delegație de 125 de persoane, inclusiv directori generali și reprezentați ai institutelor, universităților și grupurilor industriale britanice.

Vizita lui Starmer se desfășoară la câteva luni după ce India și Marea Britanie au semnat un acord comercial în timpul vizitei din iulie a prim-ministrului indian, Narendra Modi.

Întâlnirea dintre cei doi premieri se va concentra pe consolidarea relațiilor comerciale. Delegația Marii Britanii îl include și ministru al Comerțului și Afacerilor, Peter Kyle, precum și pe ministrul Investițiilor Jason Stockwood.

„Nu este doar o bucată de hârtie, este o rampă de lansare pentru creștere”, a declarat Starmer, făcând referire la Acordul Economic și Comercial Cuprinzător (CETA).

Cu ocazia vizitei, vor fi abordate, de asemenea, discuții bilaterale pe probleme regionale și globale, a transmis Guvernul indian, potrivit ziarului The Hindu. Aceste discuții ar avea ca scop consolidarea cooperării, inclusiv prin intermediul unui parteneriat tehnologic, inițiativa de securitate tehnologică lansată în iulie 2024, potrivit unui comunicat al Guvernului Marii Britanii.

Starmer s-a concentrat pe restabilirea relației cu India

De când Starmer a preluat conducerea Partidului Laburist în 2020, acesta a încercat să-și redefinească relația cu India, după ce legăturile dintre cele două state s-au înrăutățit din cauza pozițiilor pe care partidul le luase în conflictul dintre India și Pakistan.

Modi și Starmer vor susține discursuri principale la Global Fintech Fest din Mubai și se vor implica în discuțiile cu liderii de afaceri, potrivit unui comunicat de presă guvernamental.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei

Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON

Atac fără precedent la un festival budhist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ