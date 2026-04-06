Compania lui Zuckerberg, acuzată de cenzură în alegerile din Ungaria. Susținătorii lui Viktor Orbán spun că Meta restricționează postările

Mai mulți susținători și aliați ai premierului Viktor Orbán au acuzat compania Meta de amestec în alegerile parlamentare din Ungaria, cu o săptămână înainte de începerea scrutinului. Maghiarii acuză compania americană că restricționează vizibilitatea postărilor partidului de guvernământ Fidesz, scrie Euronews.

Aceste acuzații sunt făcute în contextul în care sondajele electorale arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, conduce cu un avans considerabil față de partidul lui Orbán.

Aliații lui Orbán, inclusiv șeful de campanie, Balázs Orbán, susțin că Meta a limitat în mod artificial reach-ul postărilor premierului și ale susținătorilor săi și a favorizat în schimb opoziția.

„Am primit numeroase rapoarte conform cărora unii utilizatori nu au putut da like conținutului legat de Fidesz pe Facebook în ultimele zile”, a spus Balázs Orbán. Acuzațiile au fost distribuite în spațiul public pe platforma X a lui Mario Nawfal, care este un adept al grupărilor populiste.

„EXCLUSIVE BREAKING: FACEBOOK I-A RESTRICȚIONAT POSTĂRILE LUI ORBÁN CU SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE ALEGERILE DIN UNGARIA”, a declarat Nawfal pe 18 martie.

Nawfal a sugerat că restricțiile au plecat de la un apel făcut de Dóra Dávid, europarlamentar Tisza care a lucrat în trecut ca avocat pentru Meta. Susținătorii pro-Orbán pretind că aceasta ar folosi influența sa pentru a coordona raportarea în masă a postărilor Fidesz pentru a forța algoritmii să le restricționeze. Acuzațiile lui Nawfal la adresa Meta au fost preluate ulterior de publicațiile conservatoare din Ungaria și Polonia.

În replică, un purtător de cuvânt al Meta ne-a declarat că „nu există restricții asupra conturilor prim-ministrului [ungar]” și că niciuna dintre postările sale nu a fost eliminată.

„Standardele și politicile noastre comunitare se aplică în mod egal tuturor și avem sisteme implementate pentru a detecta orice eforturi coordonate de abuz al sistemelor noastre de raportare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

