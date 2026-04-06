Curățenia generală din Săptămâna Mare (sau Săptămâna Sfântă ori Săptămâna Patimilor) este mai mult decât o simplă activitate gospodărească și are o semnificație aparte, mai ales că există anumite zile considerate mai potrivite pentru a face curățenie generală, astfel încât casa să fie pregătită pentru Paște.

Astfel, fiecare zi din Săptămâna Patimilor este marcată de tradiții și obiceiuri specifice. Joia, de exemplu, se înroșesc ouăle, iar în Vinerea Mare se ține post negru. De altfel, Postul Paștelui este unul dintre cele mai importante din an, aceasta fiind o perioadă de curățire, atât fizică, prin abținerea de la alimente de dulce, cât și spirituală, prin rugăciune și efortul de a fi milostiv, umil, smerit și de a îți iubi aproapele, notează Știrile Pro TV.

Dar această perioadă este și despre curățenia caselor și grija față de locul în care trăim. Tocmai de aceea, în spiritul primenirii, multă lume face curățenia de primăvară înainte de Paște.

De altfel, tradiția curățeniei de primăvară este respectată cu sfințenie de cei mai mulți români… la începutul postului sau în Săptămâna Mare. Mai mult, în unele locuri se obișnuiește chiar să se văruiască și se scot toate lucrurile la aerisit, se bat covoarele și se pregătește casa de sărbătoare.

În general, curățenia generală se face de două ori pe an, toamna și primăvara, incluzând curtea și grădina.

Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor

Obiceiurile și tradițiile din Săptămâna Mare sunt păstrate și respectate cu sfințenie și în ziua de astăzi de credincioși. În Lunea Mare se începe curățenia de Paște: se scot păturile, așternuturile, pilotele și pernele la aerisit. Se curăță canapelele și fotoliile, se spală și se lasă ușile și geamurile deschise pentru a aerisi casa.

Marțea Mare este tot zi de curățenie, atunci când se bat covoarele, se aspira casa, se spală geamurile și podelele și se pregătește casa pentru Înviere. În Miercurea Mare este ultima zi în care se poate face curățenie, fiind și ziua în care se pot spăla sau călca haine ori așternuturi.

Așadar, dacă plănuiești să faci curățenie în toată casa, ai grijă să speli geamurile marți și să termini curățenia până seara în Miercurea Mare, pentru că Joia Mare este pentru pomenirea morților, în timp ce în Vinerea Sfântă se ține post negru.

Tot în Joia Mare se vopsesc ouăle roșii și se spune că dacă dormi în timpul zilei, vei fi leneș tot anul, aceasta fiind ziua în care se fac pregătirile pentru bucatele tradiționale de Paște, cozonaci, pască și alte bunătăți de Paște.

În Vinerea Mare se ține post negru și nu se coace nimic, iar toată săptămâna de dinaintea Paștelui, Săptămâna Sfântă, este extrem de importantă pentru credincioși, pentru că amintește de patimile pe care Iisus Hristos le-a trăit înainte de a fi răstignit.

Săptămâna Mare începe în Duminica Floriilor, când Iisus a intrat în Ierusalim și ține până în Vinerea Mare, când a fost răstignit pe cruce.

În Sâmbăta Mare se sacrifică mielul și se fac ultimele pregătiri pentru masa de Paște. Tot în această zi se pregătesc hainele noi pentru Înviere. Este ultima șansă de a mai vopsi ouă roșii. În această seara se pornește spre Biserică pentru a lua lumină, apoi se merge în cimitire pentru a pune lumina la căpătâiul morților.

În ziua de Paște se dă de pomană pentru sufletul morților și după slujba de Înviere, oamenii merg acasă, unde ciocnesc ouă, rostind „Hristos a Înviat!”, cu răspunsul „Adevărat a Înviat!”. Acesta va fi salutul din Duminica Paștelui până la Înălțare, care este la 40 de zile de la Înviere.

Bucatele de Paște se sfințesc înainte de a fi mâncate și după ce persoanele din casă au participat la Liturghie, iar lumânarea cu care ai luat lumină trebuie păstrată în casă și aprinsă în caz de boli, necazuri sau supărări.

Anul acesta, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, cel Catolic fiind pe 5 aprilie 2026…

