Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Galerie Foto 4
FOTO - Caracter ilustrativ

Curățenia generală din Săptămâna Mare (sau Săptămâna Sfântă ori Săptămâna Patimilor) este mai mult decât o simplă activitate gospodărească și are o semnificație aparte, mai ales că există anumite zile considerate mai potrivite pentru a face curățenie generală, astfel încât casa să fie pregătită pentru Paște.

Astfel, fiecare zi din Săptămâna Patimilor este marcată de tradiții și obiceiuri specifice. Joia, de exemplu, se înroșesc ouăle, iar în Vinerea Mare se ține post negru. De altfel, Postul Paștelui este unul dintre cele mai importante din an, aceasta fiind o perioadă de curățire, atât fizică, prin abținerea de la alimente de dulce, cât și spirituală, prin rugăciune și efortul de a fi milostiv, umil, smerit și de a îți iubi aproapele, notează Știrile Pro TV.

FOTO – Caracter ilustrativ

Dar această perioadă este și despre curățenia caselor și grija față de locul în care trăim. Tocmai de aceea, în spiritul primenirii, multă lume face curățenia de primăvară înainte de Paște.

De altfel, tradiția curățeniei de primăvară este respectată cu sfințenie de cei mai mulți români… la începutul postului sau în Săptămâna Mare. Mai mult, în unele locuri se obișnuiește chiar să se văruiască și se scot toate lucrurile la aerisit, se bat covoarele și se pregătește casa de sărbătoare.

În general, curățenia generală se face de două ori pe an, toamna și primăvara, incluzând curtea și grădina.

Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor

Obiceiurile și tradițiile din Săptămâna Mare sunt păstrate și respectate cu sfințenie și în ziua de astăzi de credincioși. În Lunea Mare se începe curățenia de Paște: se scot păturile, așternuturile, pilotele și pernele la aerisit. Se curăță canapelele și fotoliile, se spală și se lasă ușile și geamurile deschise pentru a aerisi casa.

Marțea Mare este tot zi de curățenie, atunci când se bat covoarele, se aspira casa, se spală geamurile și podelele și se pregătește casa pentru Înviere. În Miercurea Mare este ultima zi în care se poate face curățenie, fiind și ziua în care se pot spăla sau călca haine ori așternuturi.

FOTO – Caracter ilustrativ

Așadar, dacă plănuiești să faci curățenie în toată casa, ai grijă să speli geamurile marți și să termini curățenia până seara în Miercurea Mare, pentru că Joia Mare este pentru pomenirea morților, în timp ce în Vinerea Sfântă se ține post negru.

Tot în Joia Mare se vopsesc ouăle roșii și se spune că dacă dormi în timpul zilei, vei fi leneș tot anul, aceasta fiind ziua în care se fac pregătirile pentru bucatele tradiționale de Paște, cozonaci, pască și alte bunătăți de Paște.

În Vinerea Mare se ține post negru și nu se coace nimic, iar toată săptămâna de dinaintea Paștelui, Săptămâna Sfântă, este extrem de importantă pentru credincioși, pentru că amintește de patimile pe care Iisus Hristos le-a trăit înainte de a fi răstignit.

Săptămâna Mare începe în Duminica Floriilor, când Iisus a intrat în Ierusalim și ține până în Vinerea Mare, când a fost răstignit pe cruce.

În Sâmbăta Mare se sacrifică mielul și se fac ultimele pregătiri pentru masa de Paște. Tot în această zi se pregătesc hainele noi pentru Înviere. Este ultima șansă de a mai vopsi ouă roșii. În această seara se pornește spre Biserică pentru a lua lumină, apoi se merge în cimitire pentru a pune lumina la căpătâiul morților.

În ziua de Paște se dă de pomană pentru sufletul morților și după slujba de Înviere, oamenii merg acasă, unde ciocnesc ouă, rostind „Hristos a Înviat!”, cu răspunsul „Adevărat a Înviat!”. Acesta va fi salutul din Duminica Paștelui până la Înălțare, care este la 40 de zile de la Înviere.

Bucatele de Paște se sfințesc înainte de a fi mâncate și după ce persoanele din casă au participat la Liturghie, iar lumânarea cu care ai luat lumină trebuie păstrată în casă și aprinsă în caz de boli, necazuri sau supărări.

Anul acesta, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, cel Catolic fiind pe 5 aprilie 2026

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
21:51
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
INEDIT Poliția spaniolă a găsit pe un site de comerț online un manuscris pierdut din secolul al XVII-lea. Cât cerea vânzătorul și ce le-a spus anchetatorilor
21:48
Poliția spaniolă a găsit pe un site de comerț online un manuscris pierdut din secolul al XVII-lea. Cât cerea vânzătorul și ce le-a spus anchetatorilor
ECONOMIE Aderarea Bulgariei la zona euro are semne bune: nu a dus la dublarea prețurilor și inflația este la un minim istoric
20:52
Aderarea Bulgariei la zona euro are semne bune: nu a dus la dublarea prețurilor și inflația este la un minim istoric
ANCHETĂ Un primar din Dâmbovița e acuzat că a luat mită pantofi și dădea cozonaci pentru voturi. Anchetatorii spun că era ajutat și de doi polițiști din Ilfov
19:33
Un primar din Dâmbovița e acuzat că a luat mită pantofi și dădea cozonaci pentru voturi. Anchetatorii spun că era ajutat și de doi polițiști din Ilfov
CONTROVERSĂ Controverse la Deveselu. Contractul MApN pentru pavilion a fost majorat de 12 ori. DNA a intrat pe fir
18:53
Controverse la Deveselu. Contractul MApN pentru pavilion a fost majorat de 12 ori. DNA a intrat pe fir
ECONOMIE Agenția Moody’s a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova la B2, cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani
18:35
Agenția Moody’s a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova la B2, cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Adevarul
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O vopsea care-și schimbă culoarea ar putea schimba serviciile de curierat pentru totdeauna
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
FLASH NEWS Trump dezvăluie detalii spectaculoase din misiunea contracronometru de salvare a pilotului american, prăbușit în Iran
21:14
Trump dezvăluie detalii spectaculoase din misiunea contracronometru de salvare a pilotului american, prăbușit în Iran
FLASH NEWS Rapperul care a fost vecin de celulă cu Nicolás Maduro se laudă cu o jucărie de pluș semnată de fostul președinte venezuelean. Ce a scris acesta
20:44
Rapperul care a fost vecin de celulă cu Nicolás Maduro se laudă cu o jucărie de pluș semnată de fostul președinte venezuelean. Ce a scris acesta
FLASH NEWS După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
20:02
După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
LIVE Trump, declarații de ultimă oră despre Iran: Întreaga țară poate fi cucerită într-o singură noapte. Și acea noapte poate fi mâine
20:00
Trump, declarații de ultimă oră despre Iran: Întreaga țară poate fi cucerită într-o singură noapte. Și acea noapte poate fi mâine
SPORT Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat”
19:53
Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe