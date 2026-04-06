Ruxandra Radulescu
Donald Trump | Foto - Mediafax

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține o conferință de presă la Casa Albă pe tema războiului din Iran, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este o onoare să mă aflu alături de dvs. Paște Fericit. Cred că din punct de vedere militar a fost cele bune Sărbători de Paște. Am avut noroc și am fost ajutați de mulți oameni. Epic Fury este o operațiune de salvare. Întreaga țară poate fi preluată într-o singură noapte și asta poate fi chiar noaptea de mâine”, a declarat Donald Trump.

„Pilotul din F15 a fost extras din teritoriul inamic. Colegul său a fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului. A început să traverseze munții Iranului ca să evite capturarea. S-a rănit, și-a tratat popriile răni și a contactat armata americană. Am mobilizat imediat o operațiune pentru a-l salva din munții Iranului. A fost o misiune dificilă, a inclus 150 de aeronave și alte echipamente militare”, a spus Donald Trump despre salvarea celor doi piloți, răniți în Iran.

„Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, aș păstra petrolul și am face mulți bani”, a spus Donald Trump.

Donald Trump a avut luni o reacție cu privire la propunerea de încetare a focului în conflictul dintre Statele Unite și Iran dar, conform liderului american, acest pas nu este suficient. Trump a adăugat că, dacă ar fi după el, ar continua războiul până la capăt pentru a obține tot petrolul iranian.

În ciuda intențiilor sale, președintele SUA a menționat că poporul american vrea ca războiul să se termine, iar el nu vrea decât să îi facă fericiți. Cu toate acestea, războiul s-ar putea termina „foarte repede”, dacă guvernul iranian face „ceea ce trebuie să facă”, spune Trump.

Trump afirmă că a schimbat regimul de la Teheran

În discuțiile cu reporterii, Donald Trump a ținut să sublinieze importanța schimbărilor aduse de operațiunea pornită împotriva Iranului, care a dus la o schimbare a regimului, în opinia acestuia.

„Oamenii de acolo sunt acum mult mai raționali decât nebunii pe care i-ați avut în faza unu și faza doi”, a spus Trump. „Erau nebuni, oamenii cu care negociem acum în numele Iranului sunt mult mai rezonabili”.

Trump a mai adăugat că negocierile actuale cu Iranul sunt pozitive și consideră că Teheranul acționează „cu bună-credință”.

FOTO: Mediafaxâ

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe