Trump dezvăluie detalii spectaculoase din misiunea contracronometru de salvare a pilotului american, prăbușit în Iran

Donald Trump a declarat, luni la Casa Albă, că operațiunea de salvarea a pilotului american, dispărut după prăbușirea avionului F-15E Strike Eagle, a necesitat mobilizarea a 150 de aeronave și a altor echipaje militare. Președintele SUA a subliniat că a fost o adevărată cursă contratimp.

Operațiunea de salvare a pilotului, dispărut în zona de conflict a Iranului, a fost îngreunată de autoritățile din teritoriu, care au pus o recompensă pentru capturarea acestuia, a menționat Donald Trump, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă.

„Autoritățile iraniene au pus o recompensă enormă pentru capturarea piloților americani”, a declarat președintele SUA.

„A fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului”

Militarul american a ajuns într-o zonă, patrulată de „miliția Iranului”, un organism periculos de represiune.

„A fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului”, a mai relatat Trump.

Cum a reușit pilotul american să nu fie capturat de inamic

Pilotul rănit s-a deplasat cu greutate în munții Iranului, pentru a nu fi reperat de iranieni. Donald Trump a precizat că autoritățile americane au intervenit cu 150 de aeronave în operațiunea de salvare, după ce pilotul a reușit să contacteze armata.

„A început să traverseze munții Iranului ca să evite capturarea. S-a rănit, și-a tratat propriile răni și a contactat armata americană. Am mobilizat imediat o operațiune pentru a-l salva din munții Iranului. A fost o misiune dificilă, a inclus 150 de aeronave și alte echipamente militare”, a declarat Donald Trump.

Șeful CIA, lăudat de Trump, pentru implicarea în salvarea pilotului

Operațiunea de salvare a pilotului american a fost condusă de șeful CIA, față de care Trump și-a exprimat aprecierea.

„Șeful CIA a făcut o treabă extraordinară în acea noapte. L-a găsit pe pilotul american, pierdut în munții Iranului, a fost ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân”, a declarat Donald Trump.

Pilotul se afla la bordul unui avion F-15E Strike Eagle, care a fost doborât de Iran vineri. Acesta a fost primul avion american doborât de forțele iraniene de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran la sfârșitul lunii februarie.

FOTO: Mediafax/captura Casa Albă