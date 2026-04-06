Trump dezvăluie detalii spectaculoase din misiunea contracronometru de salvare a pilotului american, prăbușit în Iran

Ruxandra Radulescu
Galerie Foto 9
Donald Trump - Foto - Mediafax

Donald Trump a declarat, luni la Casa Albă, că operațiunea de salvarea a pilotului american, dispărut după prăbușirea avionului F-15E Strike Eagle, a necesitat mobilizarea a 150 de aeronave și a altor echipaje militare. Președintele SUA a subliniat că a fost o adevărată cursă contratimp.

Operațiunea de salvare a pilotului, dispărut în zona de conflict a Iranului, a fost îngreunată de autoritățile din teritoriu, care au pus o recompensă pentru capturarea acestuia, a menționat Donald Trump, în cadrul conferinței de presă de la Casa Albă.

„Autoritățile iraniene au pus o recompensă enormă pentru capturarea piloților americani”, a declarat președintele SUA.

„A fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului”

Militarul american a ajuns într-o zonă, patrulată de „miliția Iranului”, un organism periculos de represiune.

„A fost rănit și abandonat într-un teritoriu împânzit de miliția Iranului”, a mai relatat Trump.

Cum a reușit pilotul american să nu fie capturat de inamic

Pilotul rănit s-a deplasat cu greutate în munții Iranului, pentru a nu fi reperat de iranieni. Donald Trump a precizat că autoritățile americane au intervenit cu 150 de aeronave în operațiunea de salvare, după ce pilotul a reușit să contacteze armata.

 „A început să traverseze munții Iranului ca să evite capturarea. S-a rănit, și-a tratat propriile răni și a contactat armata americană. Am mobilizat imediat o operațiune pentru a-l salva din munții Iranului. A fost o misiune dificilă, a inclus 150 de aeronave și alte echipamente militare”, a declarat Donald Trump.

Șeful CIA, lăudat de Trump, pentru implicarea în salvarea pilotului

Operațiunea de salvare a pilotului american a fost condusă de șeful CIA, față de care Trump și-a exprimat aprecierea.

„Șeful CIA a făcut o treabă extraordinară în acea noapte. L-a găsit pe pilotul american, pierdut în munții Iranului, a fost ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân”, a declarat Donald Trump.

Pilotul se afla la bordul unui avion F-15E Strike Eagle, care a fost doborât de Iran vineri. Acesta a fost primul avion american doborât de forțele iraniene de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran la sfârșitul lunii februarie.

FOTO: Mediafax/captura Casa Albă

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Aderarea Bulgariei la zona euro are semne bune: nu a dus la dublarea prețurilor și inflația este la un minim istoric
20:52
Aderarea Bulgariei la zona euro are semne bune: nu a dus la dublarea prețurilor și inflația este la un minim istoric
FLASH NEWS Rapperul care a fost vecin de celulă cu Nicolás Maduro se laudă cu o jucărie de pluș semnată de fostul președinte venezuelean. Ce a scris acesta
20:44
Rapperul care a fost vecin de celulă cu Nicolás Maduro se laudă cu o jucărie de pluș semnată de fostul președinte venezuelean. Ce a scris acesta
LIVE Trump, declarații de ultimă oră despre Iran: Întreaga țară poate fi cucerită într-o singură noapte. Și acea noapte poate fi mâine
20:00
Trump, declarații de ultimă oră despre Iran: Întreaga țară poate fi cucerită într-o singură noapte. Și acea noapte poate fi mâine
MISIUNE SPAȚIALĂ Paștele în spațiu. Cum au sărbătorit astronauții la bordul capsulei spațiale Orion în drum spre Lună
19:45
Paștele în spațiu. Cum au sărbătorit astronauții la bordul capsulei spațiale Orion în drum spre Lună
ȘTIINȚĂ Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
19:30
Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
CONTROVERSĂ Trump spune că propunerile de încetare a focului cu Iranul „nu sunt suficiente”. Ce planuri are președintele SUA cu petrolul iranian
18:46
Trump spune că propunerile de încetare a focului cu Iranul „nu sunt suficiente”. Ce planuri are președintele SUA cu petrolul iranian
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Adevarul
„Epic Fury” sub foc încrucișat în SUA. Un fost consilier al președintelui Trump îi desființează deciziile: „E ca și cum ar tunde iarba”
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O vopsea care-și schimbă culoarea ar putea schimba serviciile de curierat pentru totdeauna
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 7 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
NEWS ALERT Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
21:51
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
INEDIT Poliția spaniolă a găsit pe un site de comerț online un manuscris pierdut din secolul al XVII-lea. Cât cerea vânzătorul și ce le-a spus anchetatorilor
21:48
Poliția spaniolă a găsit pe un site de comerț online un manuscris pierdut din secolul al XVII-lea. Cât cerea vânzătorul și ce le-a spus anchetatorilor
UTILE Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
21:19
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
FLASH NEWS După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
20:02
După Ponta, și Elena Lasconi dezvăluie că a fost audiată la DIICOT în scandalul pozelor cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
SPORT Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat”
19:53
Un patron din Superliga e ULUIT de gestul lui Florin Tănase: „Rar mai găsești fotbaliști ca acest băiat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe