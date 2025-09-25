Coreea de Sud avertizează că PHENIANUL deține până la două tone de uraniu îmbogățit/ „Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă”

Coreea de Sud a avertizat că Phenianul deține până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, deoarece țara sa a încercat să-și extindă capacitățile nucleare în ultimii ani.

Ministrul Unificării, Chung Dong-Young, a dezvăluit această evaluare într-o conferință de presă, citând estimări făcute publice de experți.

„Agențiile de informații estimează că stocul de uraniu puternic îmbogățit al Phenianului este de până la 2.000 de kilograme”, a afirmat ministrul Unificării, avertizând că acesta este îmbogățit „la peste 90%”.

O astfel de cantitate este „suficientă pentru a fabrica un număr imens de arme nucleare”, a subliniat ministrul Dong-Young.

Îmbogățit la un nivel scăzut de 3%-5%, uraniul este folosit pentru a alimenta centralele nucleare civile pentru producerea electricității. La un nivel foarte ridicat de 90%, este denumit „uraniu de calitate militară” și poate fi folosit pentru a fabrica bomba atomică. Acest lucru se realizează însă cu condiția ca masa critică să fie suficientă pentru a declanșa reacția în lanț care provoacă explozia. Conform Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), sunt necesare aproximativ 42 de kilograme de uraniu îmbogățit. Astfel, Coreea de Nord ar putea avea un stoc care ar fi suficient pentru fabricarea a aproximativ 50 de bombe.

Iranul deținea aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit înainte de bombardamentele israeliene

Prin comparație, înainte de războiul cu Israelul din iunie, Iranul deținea un stoc estimat la 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit (40%).

„În acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcționează în patru locații. Oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este urgentă”, a avertizat Chung Dong-Young, potrivit France24.

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un, s-a arătat deschis la reluarea discuțiilor cu Statele Unite, cu condiția ca Washingtonul să nu încerce să-i oprească programul nuclear.

