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Cum și-a pus Roman Abramovici averea la adăpost cu ajutorul celei mai mari firme de contabilitate din lume. Cazul lui este doar vârful aisbergului

Cum și-a pus Roman Abramovici averea la adăpost cu ajutorul celei mai mari firme de contabilitate din lume. Cazul lui este doar vârful aisbergului
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O investigație jurnalistică de amploare realizată de BBC Panorama și Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a scos la iveală faptul că filiala Deloitte Cyprus, parte din cea mai mare firmă de contabilitate din lume, a ajutat la ascunderea a peste 10 miliarde de dolari din averea oligarhului rus Roman Abramovici. Această schemă de evaziune i-a permis miliardarului să evite taxe uriașe și să își protejeze superiahturile, vilele de lux și avioanele private. Cu toate acestea, cazul fostului patron al clubului Chelsea reprezintă doar vârful aisbergului. În total, 67 de miliardari și oligarhi ruși, marea majoritate din lista Forbes a miliardarilor, s-au folosit de firmele din Cipru pentru a-și ascunde averile și a fenta taxele sau sancțiunile.

Ancheta jurnalistică din jurul oligarhului rus Roman Abramovici s-a bazat pe scurgerile de documente din dosarul Cyprus Confidential, care arată că sucursala Deloitte din Cipru și compania sa derivată, MeritServus, au pus la cale o strategie de lungă durată prin care au modificat istoricul financiar al firmelor offshore deținute de Abramovici.

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Un prim exemplu este dat de schema pusă la cale de Deloitte Cipru în 2003 care a dus la „dispariția” a 672 de milioane de dolari. Filiala cipriotă a celei mai mari firme de contabilitate din lume a întocmit bilanțuri nefinalizate pentru compania Amiscan Investments, care aparținea lui Abramovici, unde erau listate proprietăți imobiliare de lux din Londra și sudul Franței, elicoptere, avioane private și superiahturile oligarhului rus.

De asemenea, ancheta jurnaliștilor a scos la iveală o altă schemă de evaziune a Deloitte. În anul 2006, Cipru a adoptat o lege care obliga firmele private să își publice toate conturile. În acest sens, pentru a evita transparența și taxele, activele Amiscan au fost transferate retroactiv către companii-fantomă din Insulele Virgine Britanice, unde raportarea a rămas secretă. Documentele create în anul 2006 au fost antedatate fictiv cu anul 2003, semnate și aprobate ca atare de Deloitte.

Gigantul Deloitte a fabricat documente pentru a-l ajuta pe Abramovici să ascundă, timp de aproape un deceniu, active de cel puțin 10 miliarde de dolari și să evite plata impozitelor. Imensa serie de documente fabricate în sprijinul oligarhului rus poate fi identificată până la originea averii sale în anii 1990, când a vândut compania petrolieră rusă Sibneft după prăbușirea Uniunii Sovietice. Până la vânzarea completă a acțiunilor acestei companii în 2005, Abramovici acumulase peste 16 miliarde de dolari doar din Sibneft. Odată ce averea creștea, banii săi au început să fie transferați în străinătate, în principal în Cipru.

Averea oligarhului rus a atins un vârf în anul 2008, când s-a ridicat la aproximativ 23,5 miliarde de dolari și a scăzut semnificativ din cauza sancțiunilor internaționale impuse de Marea Britanie, Uniunea Europeană și alte state în anul 2022, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina. La acel moment, Abramovici a fost forțat să vândă clubul de fotbal Chelsea pentru aproape 5 miliarde de dolari, dar banii nu au mers în buzunarul său. Deoarece conturile acestuia au fost înghețate de guvernul britanic, fondurile au mers către ajutorarea victimelor războiului.

Prin intermediul avocaților săi, oligarhul a negat vehement orice acuzație de evaziune fiscală sau ascundere ilegală a averii și a precizat că investigația nu oferă nicio dovadă că Abramovici ar fi cunoscut personal schemele de evaziune, iar acesta s-a bazat în totalitate pe sfaturile primite de la profesioniști reputați în domeniu.

În prezent, miliarde de dolari din activele sale globale, inclusiv bunuri imobiliare de lux, cum ar fi, spre exemplu, vila de 140 de milioane de dolari din Londra, dar și avioane private și alte conturi, rămân blocate sub incidența sancțiunilor. Deși o mare parte a averii sale este blocată, Abramovici păstrează active importante în companii mari și proprietăți neafectate de sancțiuni în Turcia, unde locuiește în prezent.

Deși investigația condusă de BBC a scos la iveală schema masivă de evaziune din jurul lui Roman Abramovici, mulți oligarhi ruși și-au învârtit averile după începutul războiului în Ucraina pentru a le proteja de sancțiunile occidentale. Potrivit unei anchete din 2023 a Cyprus Confidential, 67 de miliardari și oligarhi ruși au folosit firmele de consultanță din Cipru pentru a-și ascunde avuțiile și a fenta taxele sau sancțiunile. În total, investigația a scos la iveală peste 650 de trusturi și companii înregistrate în Cipru care erau deținute sau controlate în secret de ruși sancționați la nivel internațional.

Alexei Mordașov

Printre cei mai importanți oligarhi conectați la rețele similare de consultanță se numără Alexei Mordașov, un magnat al oțelului și unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia. Documentele au dezvăluit că firmele cipriote de consultanță l-au ajutat pe acesta să transfere acțiuni de 1,4 miliarde de dolari chiar în ziua în care Mordașov a fost lovit de sancțiunile Uniunii Europene. În total, acesta controla 64 de companii-fantomă prin rețeaua din Cipru.

Oleg Deripaska (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)

De asemenea, miliardarii Alexander Abramov și Alexander Frolov, cu participații masive la producătorul de oțel Evraz, au fost ajutați de firmele de contabilitate să transfere peste 100 de milioane de dolari între diverse firme paravan. Un alt exemplu este și cel al lui Oleg Deripaska, un magnat al aluminiului și apropiat al Kremlinului, care a beneficiat de scheme complexe pentru a-și proteja bunurile de lux.

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