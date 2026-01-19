Prima pagină » Știri externe » „Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Argentina a rambursat banii împrumutați în cadrul swap-ului valutar de 20 de miliarde de dolari cu Trezoreria SUA. Acest moment marchează ieșirea regimului, condus de Javier Milei, dintr-o criză economică care a amenințat să destabilizeze guvernul său anul trecut, notează Financial Times

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pe platforma X că Argentina a „rambursat rapid și integral” o tranșă de 2,5 miliarde de dolari din facilitatea de swap pe care a utilizat-o în octombrie.

Aceasta înseamnă că Fondul de Stabilizare a Valorilor Mobiliare pe care Trezoreria l-a folosit pentru a efectua swap-ul „nu deține în prezent pesos”.

Oficial al trezoreriei SUA: „O Argentină puternică și stabilă este în interesul nostru”

Oficialul trezoriei Statelor Unite a adăugat că tranzacțiile au generat „profit de zeci de milioane pentru americani”.

SUA a aprobat în octombrie o linie de swap de 20 de miliarde de dolari pentru banca centrală a Argentinei, aflată în dificultate, și a intervenit, de asemenea, direct pe piața valutară a țării pentru a stimula moneda națională „peso”.

Bessent a declarat că rambursarea a arătat că „acțiunile noastre FSE au funcționat exact așa cum a intenționat Congresul” pentru a rezolva o criză de lichiditate în Argentina.

„O Argentină puternică și stabilă, care ajută la ancorarea unei emisfere occidentale prospere, este în interesul nostru”, a adăugat el.

Donald Trump, criticat pentru ajutorul acordat lui Javier Milei

Milei, cel mai puternic aliat ideologic al lui Donald Trump în America Latină, a fost lovit de turbulențe severe pe piață înainte de alegerile intermediare din octombrie anul trecut.

Investitorii se tem că Milei va suferi o înfrângere la urne și va rămâne fără dolari pentru a-și menține politica valutară, ceea ce a declanșat o migrare masivă către peso.

Aceasta linie de salvare financiară pentru Argentina a provocat reacții dure în rândul adversarilor interni ai lui Trump și al unor republicani.

Aceștia au susținut că împrumutul acordat de SUA Argentinei ar contrazice agenda președintelui „America First”.

Sprijinul SUA i-a permis lui Milei să evite o devalorizare neplanificată și dăunătoare a monedei naționale chiar înainte de alegeri. Milei a obținut apoi o victorie zdrobitoare la urne și a învins opoziția peronistă de stânga cu o marjă de 9 puncte procentuale.

Peso-ul este acum cu aproximativ 2% mai puternic decât era înainte de alegerile intermediare, în timp ce obligațiunile suverane ale Argentinei au crescut.

Indicatorul de piață al riscului datoriei argentiniene față de SUA s-a înjumătățit de la evaluările intermediare, la 5,65%.

Cu toate acestea, rezervele valutare ale băncii centrale argentiniene rămân neglijabile. Aproape toate cele aproximativ 44 de miliarde de dolari sunt constituite din împrumuturi și alte pasive.

Miercuri, banca centrală a încheiat un acord de răscumpărare de 3 miliarde de dolari cu băncile internaționale înainte de a efectua vineri o plată de 4,2 miliarde de dolari către deținătorii de obligațiuni internaționale.

Economiștii au avertizat că Argentina trebuie să-și reconstruiască rezervele, de care are nevoie pentru a rambursa datoriile, a plăti importurile și a susține peso-ul, pentru a rezolva preocupările investitorilor cu privire la deficitul de dolari care a stat la baza crizei pieței din octombrie.

Luna trecută, banca centrală a anunțat un plan de a cumpăra rezerve de aproximativ 10 miliarde de dolari în 2026.

Datele băncii centrale arată că Argentina și-a mărit datoria față de „organizațiile internaționale” cu aproximativ aceeași sumă ca și suma rambursată Trezoreriei SUA în săptămâna dinaintea rambursării din decembrie. Argentina nu a identificat noul creditor.

FOTO: Mediafax/Envato

