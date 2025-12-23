Europa trebuie să facă schimb de informații și să exploateze „zonele gri” juridice pentru a combate așa-zisa „flotă din umbră” a Rusiei, care încalcă sancțiunile occidentale. Flota, formată din sute de nave, permite Moscovei să ocolească restricțiile privind vânzările de petrol și să se angajeze în acte sabotaj, în special în zona Baltică, ceea ce pune probleme de securitate, mediu și economie pentru Europa.
Până acum, răspunsul continentului a fost slab, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).
Flota din umbră a Rusiei are o valoare strategică semnificativă, dincolo de transferurile de petrol. Irina Borogan și Andrei Soldatov, cercetători seniori CEPA, au avertizat că navele oferă atât o acoperire eficientă pentru agenții ruși, cât și platforme de lansare convenabile pentru drone.
Lea Allonier, cofondatoare a proiectului Dark Waters, cu sediul la Copenhaga, care urmărește navele flotei din umbră a Rusiei, spune că există două modalități principale de a examina această flotă: ca o problemă de mediu sau geopolitică.
„Statele europene ar putea fi nevoite să treacă la prioritizarea unei abordări geopolitice și să înceapă să rețină nave, chiar dacă acest lucru necesită operarea într-o zonă gri legală”, a mai spus Lea Allonier.
Întrucât Rusia operează într-o zonă gri prin utilizarea acestor nave, țările europene ar trebui să reacționeze în consecință, susține Tom Sharpe, comentator britanic pe probleme de apărare și fost purtător de cuvânt al Marinei Regale.
Kievul a folosit propria strategie. În primele două săptămâni ale lunii decembrie, forțele ucrainene au atacat cel puțin trei petroliere rusești care transportau petrol ilegal în Marea Neagră (toate erau goale la momentul respectiv).
Însă, deși acest lucru este legitim pentru o țară aflată în război, nu poate fi folosit de alții, se precizează în analiza CEPA.
Combaterea navelor fără pavilion și sancționarea încălcărilor necesită o revizuire a UNCLOS, cadrul juridic maritim internațional, deoarece sistemul existent lasă la o parte lacune și zone gri în care operează Rusia.
Însă schimbarea convențiilor juridice va dura ani de zile, iar dronele și operațiunile hibride rusești amenință acum țările europene.
Unele nave rusești vor trece inspecțiile și vor respecta noile standarde, dar este crucial să fie ținute toate sub supraveghere, deoarece ar putea fi folosite pentru sabotaj. Trebuie creat un sistem unificat de partajare a datelor, astfel încât statele europene să poată colabora pentru a monitoriza flota din umbră.
Allonier a subliniat importanța transferului rapid de informații în dezvoltarea unui nou sistem. Acesta ar trebui să fie conceput pentru a permite partajarea rapidă a datelor și a minimiza obstacolele administrative, a spus ea.
O astfel de cooperare trebuie să se extindă la state non-europene, se mai arată în analiza publicată de CEPA, cum ar fi Panama sau Camerun, sub ale căror steaguri operează flota din umbră a Rusiei.
Copperarea ar trebui să includă și entități nemilitare, cu capacitatea de a colecta informații pe mare, cum ar fi asociațiile de pilotaj, paza de coastă, serviciile de căutare și salvare, băncile, companiile de asigurări, companiile de transport maritim și ONG-urile.
Regatul Unit investește în prezent o mare parte din bugetul său de apărare în noi submarine înarmate cu rachete nucleare și are puțini bani rămași pentru alte domenii. Dar dacă își dorește cu adevărat o poziție de lider militar în Europa, trebuie să ofere un rol mai activ.
Regatul Unit este mai puțin deschis la amenințările și intimidările prin care Rusia vizează țările nordice/baltice mai mici și care au reușit să prevină acțiuni mai dure ale flotei din umbră a Rusiei și acționează împotriva războiului din umbră purtat de Kremlin.
Există semne pozitive, inclusiv o relație mult mai strânsă în domeniul apărării între Marea Britanie și Norvegia, care va include un program de 10 miliarde de lire sterline (13 miliarde de dolari) pentru construirea a cinci fregate pentru marina norvegiană și operațiuni comune cu Marina Regală.
Trebuie să se implice o mai bună partajare a informațiilor și a datelor, iar navele trebuie inspectate și urmărite cu atenție.
În cele din urmă, atunci când Rusia merge prea departe – așa cum este foarte probabil să se întâmple – democrațiile nord-europene trebuie să fie pregătite să folosească forța militară pentru a pune capăt unei astfel de ilegalități, se mai arată în analiza CEPA.
RECOMANDAREA AUTORULUI: