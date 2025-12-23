Prima pagină » Știri externe » „Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”

„Flota din umbră” a Rusiei, asul din mâneca lui Putin. „Valoare strategică semnificativă, acoperire pentru agenții ruși, acte de sabotaj și platforme de lansare a dronelor”

Cristian Lisandru
23 dec. 2025, 10:00, Știri externe
Europa trebuie să facă schimb de informații și să exploateze „zonele gri” juridice pentru a combate așa-zisa flotă din umbră” a Rusiei, care încalcă sancțiunile occidentale. Flota, formată din sute de nave, permite Moscovei să ocolească restricțiile privind vânzările de petrol și să se angajeze în acte sabotaj, în special în zona Baltică, ceea ce pune probleme de securitate, mediu și economie pentru Europa.

Până acum, răspunsul continentului a fost slab, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Serviciile secrete rusești au o lungă istorie de utilizare a navelor civile pentru spionaj

Flota din umbră a Rusiei are o valoare strategică semnificativă, dincolo de transferurile de petrol. Irina Borogan și Andrei Soldatov, cercetători seniori CEPA, au avertizat că navele oferă atât o acoperire eficientă pentru agenții ruși, cât și platforme de lansare convenabile pentru drone.

  • Navele sunt acuzate de implicare în lansări de drone menite să perturbe spațiul aerian danez și în operațiuni de întrerupere a cablurilor de internet în Marea Baltică.
  • Serviciile secrete rusești au o lungă istorie de utilizare a navelor civile pentru spionaj, datând încă din perioada sovietică timpurie.
  • Kremlinul a investit resurse semnificative și a beneficiat de serviciile unor militari cu state vechi de serviciu pentru a reactiva sabotajul maritim.
  • Printre aceștia se numără amiralul Igor Kostyukov și Nikolai Patrushev, fost șef al Consiliului de Securitate și al FSB.

Lea Allonier, cofondatoare a proiectului Dark Waters, cu sediul la Copenhaga, care urmărește navele flotei din umbră a Rusiei, spune că există două modalități principale de a examina această flotă: ca o problemă de mediu sau geopolitică.

Europa suferă la capitolul sistem unificat”

„Statele europene ar putea fi nevoite să treacă la prioritizarea unei abordări geopolitice și să înceapă să rețină nave, chiar dacă acest lucru necesită operarea într-o zonă gri legală”, a mai spus Lea Allonier.

Întrucât Rusia operează într-o zonă gri prin utilizarea acestor nave, țările europene ar trebui să reacționeze în consecință, susține Tom Sharpe, comentator britanic pe probleme de apărare și fost purtător de cuvânt al Marinei Regale.

  • Legile maritime, deși imperfecte, ar trebui respectate, iar Europa trebuie să dezvolte un sistem coerent pentru a inspecta navele suspectate de încălcarea sancțiunilor și pentru a utiliza lacunele legale existente pentru a le reține.
  • Ar fi nevoie de leadership și de disponibilitatea unor guverne europene importante, precum Germania, Franța și Regatul Unit, pentru ca o astfel de inițiativă să funcționeze.
  • Europa se îndreaptă spre această abordare, dar încă îi lipsește un sistem unificat.

Kievul a folosit propria strategie. În primele două săptămâni ale lunii decembrie, forțele ucrainene au atacat cel puțin trei petroliere rusești care transportau petrol ilegal în Marea Neagră (toate erau goale la momentul respectiv).

Însă, deși acest lucru este legitim pentru o țară aflată în război, nu poate fi folosit de alții, se precizează în analiza CEPA.

Un sistem unificat de partajare a datelor, soluția ideală?

Combaterea navelor fără pavilion și sancționarea încălcărilor necesită o revizuire a UNCLOS, cadrul juridic maritim internațional, deoarece sistemul existent lasă la o parte lacune și zone gri în care operează Rusia.

Însă schimbarea convențiilor juridice va dura ani de zile, iar dronele și operațiunile hibride rusești amenință acum țările europene.

  • Între timp, îmbunătățirea securității europene necesită o cooperare sporită.
  • Multe informații despre nave, colectate în prezent de state, sunt adesea clasificate, deoarece au implicații militare și nu sunt partajate cu alte capitale, spune Sharpe.
  • Acest lucru trebuie să se schimbe dacă se dorește dezvoltarea unui mecanism eficient de urmărire.

Unele nave rusești vor trece inspecțiile și vor respecta noile standarde, dar este crucial să fie ținute toate sub supraveghere, deoarece ar putea fi folosite pentru sabotaj. Trebuie creat un sistem unificat de partajare a datelor, astfel încât statele europene să poată colabora pentru a monitoriza flota din umbră.

Allonier a subliniat importanța transferului rapid de informații în dezvoltarea unui nou sistem. Acesta ar trebui să fie conceput pentru a permite partajarea rapidă a datelor și a minimiza obstacolele administrative, a spus ea.

Marea Britanie trebuie să ofere un rol mai activ

O astfel de cooperare trebuie să se extindă la state non-europene, se mai arată în analiza publicată de CEPA, cum ar fi Panama sau Camerun, sub ale căror steaguri operează flota din umbră a Rusiei.

Copperarea ar trebui să includă și entități nemilitare, cu capacitatea de a colecta informații pe mare, cum ar fi asociațiile de pilotaj, paza de coastă, serviciile de căutare și salvare, băncile, companiile de asigurări, companiile de transport maritim și ONG-urile.

  • Flota din umbră ar putea oferi, de asemenea, o oportunitate pentru Marea Britanie, în special, de a-și intensifica implicarea.
  • Deși sectorul său de apărare a fost subfinanțat timp de decenii, amenințarea războiului hibrid ar trebui să împingă Londra să investească mai mult în securitatea navală.
  • În special, piața sa de asigurări maritime este foarte mare și conduce, de asemenea, Forța Expediționară Comună (JEF), formată din 10 națiuni, ai cărei membri sunt concentrați în regiunea Baltică.

Regatul Unit investește în prezent o mare parte din bugetul său de apărare în noi submarine înarmate cu rachete nucleare și are puțini bani rămași pentru alte domenii. Dar dacă își dorește cu adevărat o poziție de lider militar în Europa, trebuie să ofere un rol mai activ.

Regatul Unit este mai puțin deschis la amenințările și intimidările prin care Rusia vizează țările nordice/baltice mai mici și care au reușit să prevină acțiuni mai dure ale flotei din umbră a Rusiei și acționează împotriva războiului din umbră purtat de Kremlin.

Europa trebuie să răspundă provocărilor Rusiei

Există semne pozitive, inclusiv o relație mult mai strânsă în domeniul apărării între Marea Britanie și Norvegia, care va include un program de 10 miliarde de lire sterline (13 miliarde de dolari) pentru construirea a cinci fregate pentru marina norvegiană și operațiuni comune cu Marina Regală.

  • Sunt posibile și comenzi pentru viitoare de nave de război din Danemarca și Suedia.
  • Este adevărat că flota din umbră prezintă una dintre cele mai complexe dileme în confruntarea hibridă dintre Rusia și Europa.
  • Deși nu există un răspuns universal sau simplu, Europa trebuie să răspundă provocărilor Rusiei, deoarece apelurile la dreptul internațional au eșuat.

Trebuie să se implice o mai bună partajare a informațiilor și a datelor, iar navele trebuie inspectate și urmărite cu atenție.

În cele din urmă, atunci când Rusia merge prea departe – așa cum este foarte probabil să se întâmple – democrațiile nord-europene trebuie să fie pregătite să folosească forța militară pentru a pune capăt unei astfel de ilegalități, se mai arată în analiza CEPA.

