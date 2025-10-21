Prima pagină » Știri externe » Cum se simte Joe Biden după ce a terminat radioterapia pentru cancerul de prostată. Care sunt reacțiile familiei

Cum se simte Joe Biden după ce a terminat radioterapia pentru cancerul de prostată. Care sunt reacțiile familiei

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a terminat radioterapia, parte din tratamentul său pentru o formă agresivă a cancerului de prostată. 

Purtătoarea de cuvânt a lui Biden a confirmat pentru CBS News că fostul președinte, care împlinește 83 de ani luna viitoare, a terminat luni câteva săptămâni de tratament cu radioterapie la Penn Medicine Radiation Oncology din Philadelphia.

Biroul lui Biden a anunțat pentru prima dată pe 11 octombrie că fostul președinte urma de câteva săptămâni un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată.

Reacția fiicei lui Biden

A sunat clopoțelul astăzi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Biden, Kelly Scully.

Ashley Biden, fiica fostului președinte, a postat pe Instagram un scurt videoclip în care tatăl ei sună clopoțelul, cu legenda: „A sunat clopoțelul! Mulțumim incredibililor medici, asistente medicale și personalului de la Penn Medicine. Vă suntem foarte recunoscători!”

Fotografiile postate ulterior de fiică sa îl arată pe fostul președinte pozând alături de un doctor, iar în alta alături de fosta primă doamnă Jill Biden și doi dintre nepoții lor, cu textul: „Tata a fost atât de curajos pe tot parcursul tratamentului. Sunt recunoscătoare.”

Ca și context, în SUA, majoritatea centrelor de tratament al cancerului încurajează pacienții să sune un clopoțel atunci când finalizează tratamentul, pentru a arăta progresul lor și a încuraja alți pacienți. Însă, în acest moment, nu este clar dacă Biden va mai avea nevoie de alte tratamente.

