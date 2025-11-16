În plin scandal de corupție, Volodimir Zelenski a programat întâlniri cu mai mulți lideri din UE după ce Rusia a distrus sistemul energetic al Ucrainei, reducând capacitatea de producție la 0. Fără un importator de gaz, Ucraina nu va rezista în fața atacurilor rusești până la primăvară. Rusia se așteaptă ca Ucraina să capituleze în 2026 , după prăbușirea frontului ucrainean și cucerirea rusă a regiunii Donbas în totalitate.

Primul popas a fost efectuat la Atena, duminică, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Președintele Ucrainei va zbura luni în Franța și marți, în Spania. În urma întâlnirii cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, Volodimir Zelenski a anunțat public că Grecia va aproviziona Ucraina cu gaz pe durata iernii.

Ucraina va importa gaz de la Grecia

Livrările vor începe din ianuarie 2026. Noul acord „va acoperi aproape 2 miliarde de euro necesare pentru importurile de gaze naturale, pentru a compensa pierderile din producția ucraineană cauzate de atacurile rusești”, a declarat Zelenski pe X.

„Astăzi avem un acord extrem de important privind aprovizionarea cu gaze către Ucraina – în timpul întâlnirii noastre cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, a fost semnată o Scrisoare de Intenție privind furnizarea de gaze naturale către Ucraina pentru această perioadă de iarnă. Majoritatea centralelor electrice din Ucraina, instalațiile noastre de producție de gaze și centralele noastre termice au devenit ținte pentru rachete și drone. Acordurile noastre de astăzi cu Grecia reprezintă o parte importantă a pachetului energetic amplu pe care l-am pregătit pentru iarnă pentru a asigura aprovizionarea cu gaze către Ucraina. Livrările vor începe deja în ianuarie. Pe lângă acordul privind furnizarea promptă, există și acorduri pe termen lung.”

Ucraina pregătește un acord cu Franța pentru consolidarea aviației de luptă, a apărării aeriene, dar și a altor capacități de apărare. Zelenski se va întâlni cu președintele Macron la Paris luni. Ulterior, președintele Ucrainei va zbura în Spania, acolo unde va discuta despre „consolidarea Apărării aeriene, dar și inițiativele alături de parteneri”, informează Politico.

