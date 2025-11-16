Prima pagină » Știri externe » În plin scandal de corupție, Zelenski se întâlnește cu liderii UE pentru a solicita ajutoare. Ucraina anunță că va importa gaz din Grecia la iarnă

În plin scandal de corupție, Zelenski se întâlnește cu liderii UE pentru a solicita ajutoare. Ucraina anunță că va importa gaz din Grecia la iarnă

16 nov. 2025, 19:48, Știri externe

În plin scandal de corupție, Volodimir Zelenski a programat întâlniri cu mai mulți lideri din UE după ce Rusia a distrus sistemul energetic al Ucrainei, reducând capacitatea de producție la 0. Fără un importator de gaz, Ucraina nu va rezista în fața atacurilor rusești până la primăvară. Rusia se așteaptă ca Ucraina să capituleze în 2026 , după prăbușirea frontului ucrainean și cucerirea rusă a regiunii Donbas în totalitate.

Primul popas a fost efectuat la Atena, duminică, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.  Președintele Ucrainei va zbura luni în Franța și marți, în Spania. În urma întâlnirii cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, Volodimir Zelenski a anunțat public că Grecia va aproviziona Ucraina cu gaz pe durata iernii.

Ucraina va importa gaz de la Grecia

Livrările vor începe din ianuarie 2026. Noul acord „va acoperi aproape 2 miliarde de euro necesare pentru importurile de gaze naturale, pentru a compensa pierderile din producția ucraineană cauzate de atacurile rusești”, a declarat Zelenski pe X.

„Astăzi avem un acord extrem de important privind aprovizionarea cu gaze către Ucraina – în timpul întâlnirii noastre cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, a fost semnată o Scrisoare de Intenție privind furnizarea de gaze naturale către Ucraina pentru această perioadă de iarnă. Majoritatea centralelor electrice din Ucraina, instalațiile noastre de producție de gaze și centralele noastre termice au devenit ținte pentru rachete și drone. Acordurile noastre de astăzi cu Grecia reprezintă o parte importantă a pachetului energetic amplu pe care l-am pregătit pentru iarnă pentru a asigura aprovizionarea cu gaze către Ucraina. Livrările vor începe deja în ianuarie. Pe lângă acordul privind furnizarea promptă, există și acorduri pe termen lung.”

Ucraina pregătește un acord cu Franța pentru consolidarea aviației de luptă, a apărării aeriene, dar și a altor capacități de apărare. Zelenski se va întâlni cu președintele Macron la Paris luni. Ulterior, președintele Ucrainei va zbura în Spania, acolo unde va discuta despre „consolidarea Apărării aeriene, dar și inițiativele alături de parteneri”, informează Politico.

Sursa Foto: Mediafax Foto/Arhivă

Autorul recomandă:Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale

Citește și

SCANDAL Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”
18:29
Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”
APĂRARE România de după retragerea trupelor SUA: Franței i-a luat 5 zile să trimită o navă la un exercițiu militar în care inamicul era Rusia
17:37
România de după retragerea trupelor SUA: Franței i-a luat 5 zile să trimită o navă la un exercițiu militar în care inamicul era Rusia
VIDEO Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric
17:29
Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric
EXTERNE Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea
17:15
Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea
VIDEO Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestinieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios
15:50
Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestinieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios
POLITICĂ Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul
15:35
Diana Șoșoacă, din nou în Rusia. De data asta la Soci, în compania lui Medvedev. Fostul președinte al Rusiei i-a apreciat discursul
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea
20:53
Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea
EXTERNE Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar”
20:33
Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, laude peste laude, pentru PSD: Am o relație FOARTE BUNĂ cu PSD / Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult / Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD
20:32
Nicușor Dan, laude peste laude, pentru PSD: Am o relație FOARTE BUNĂ cu PSD / Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult / Nu cred că votanții mei vor să mă cert cu PSD
POLITICĂ Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă!
20:18
Nicușor Dan își pune mâna la ochi când vine vorba de MEGA-DOSARUL DNA în care apare și numele lui Bolojan: nu văd că e o problemă!
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 17 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
20:08
Marius Tucă Show începe luni, 17 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:03
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 17 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu