Curtea Supremă îi permite lui Trump restrângerea azilului și retragerea protecțiilor pentru haitieni și sirieni

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în favoarea administrației Trump în două dosare privind imigrația, permițând restrângerea procesării cererilor de azil la frontieră și redeschiderea căii pentru restrângerea statului de protecție temporară pentru sute de mii de imigranți din Haiti și Siria.

Decizia privind azilul la frontieră

Curtea Supremă a decis cu 6 voturi la 3 că autoritățile federale pot limita procesarea cererilor de azil atunci când punctele de trecere de la granița cu Mexicul sunt considerate suprasolicitate.

Instanța a anulat hotărârea unei instanțe inferioare care stabilea că politica încalcă legislația federală și a decis că migranții care sosesc la granița dintre SUA și Mexic nu au dreptul să solicite azil până când nu pun piciorul în țară.

Cazul a vizat interpretarea expresiei din legea imigrației privind migranții care „sosesc în Statele Unite”. Judecătorul Samuel Alito a scris că persoanele aflate pe teritoriul mexican nu pot fi considerate „sosite” în SUA.

Decizia de joi va avea probabil implicații și pentru deținătorii de TPS din alte țări.

Ce este TPS

TPS este acordat de guvern persoanelor născute în străinătate ale căror țări de origine nu le pot găzdui, din cauza războiului, dezastrelor naturale sau a altor catastrofe.

Beneficiarii săi pot trăi și lucra legal în SUA timp de până la 18 luni, sub rezerva prelungirilor. În această perioadă, aceștia nu pot fi expulzați sau reținuți de autorități pe baza statutului lor de imigrare.

SUA au oferit TPS pentru prima dată haitienilor după un cutremur major în 2010 și sirienilor după ce țara lor a intrat în război civil în 2012.

Protecțiile pentru haitieni și sirieni

Într-o a doua decizie, Curtea Supremă a permis administrației Trump să retragă statutul de protecție temporară pentru peste 350.000 de haitieni și aproximativ 6.100 de sirieni.

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut decizia, afirmând că sprijină aplicarea politicilor de control la frontieră.

Reprezentanți ai reclamanților au criticat hotărârea, susținând că afectează drepturile solicitanților de azil.

Politica de „contorizare” a fost folosită anterior în 2018, în primul mandat al lui Donald Trump, și a fost anulată în 2021 de administrația Joe Biden.

Curtea Supremă urmează să se pronunțe și asupra altor dosare privind imigrația.