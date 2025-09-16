Danemarca efectuează un exercițiu MILITAR în Groenlanda, în colaborare cu NATO/ Statele Unite nu vor participa

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, supraveghează un exercițiu militar major în Groenlanda, la care participă mai multe state NATO, cu excepția SUA.

Poulsen se află în Groenlanda alături de omologii săi islandez și norvegian pentru un exercițiu de amploare la care Statele Unite, care și-au exprimat intenția de a anexa teritoriul, nu vor participa.

„Situația actuală de securitate națională necesită o creștere semnificativă a prezenței forțelor armate în Arctica”, a declarat ministrul Apărării.

La exercițiul „Arctic Light – 2025” participă trupe daneze, franceze, germane, suedeze și norvegiene, cu un total de 550 de militari, propunându-și să consolideze capacitatea operațională a forțelor armate pe insula arctică.

Statele Unite, care mențin o bază militară în nordul teritoriului și au criticat aspru lipsa investițiilor daneze în apărarea Groenlandei, nu vor participa la aceste manevre.

La sfârșitul lunii august, presa daneză a dezvăluit că cel puțin trei americani au efectuat operațiuni de influențare în Groenlanda.

Troels Lund Poulsen a declarat că exercițiul coordonat alături de Guvernul groenlandez „este un bun exemplu al angajamentului nostru comun de a consolida capacitatea forțelor armate de a face față amenințărilor din Arctica”.

Danemarca va face investiții majore în apărare

De asemenea, ministrul danez al Apărării a dezvăluit că țara sa urmează să facă o investiție majoră, achiziționând un avion de recunoaștere P-8, de fabricație americană.

„Trebuie să avem o imagine mai bună a ceea ce se întâmplă în jurul Groenlandei și al Insulelor Feroe”, a insistat ministrul, evidențiind că nivelul de amenințare este în creștere”, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Troels Lund Poulsen a anunțat, săptămâna trecută, că Danemarca intenționează să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa pentru 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție de arme realizată vreodată.

Danemarca urmează să achiziționeze opt sisteme, inclusiv platforma SAMP/T cu rază lungă de acțiune, produsă de Eurosam, precum și sisteme cu rază medie de acțiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franța.

