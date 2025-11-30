Demonstrație de forță a noului regim de la Damasc cu zeci de blindate de Poliție, elicoptere și motociclete. Ministerul de Interne sirian își prezintă nouă imagine

Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a reprezentat un adevărat tur de forță, prin care Siria și-a promovat noile mașini blindate.

În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu autovehicule blindate de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai multe elicoptere survolau Piața Umayyad.

Cetățenii s-au strâns în număr mare în centrul Damascului pentru a urmări parada. Oamenii au fluturat steaguri siriene și au scandat sloganuri pro-guvernamentale.

Ministerul de Interne a anunțat sâmbătă lansarea unei campanii pentru promovarea noilor vehicule blindate. Acest pas care reflectă evoluția Ministerului de Interne din Siria aătre o identitate modernă și vehicule avansate care întruchipează viziunea ministerului pentru viitorul Siriei.

Ministerul a explicat pe canalul său de Telegram că parada oficială a vehiculelor va include autostrada Mezzeh, Piața Umayyad, până la sensul giratoriu Carlton.

Foto/VIDEO: Anadolu FB