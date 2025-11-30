Prima pagină » Știri externe » Demonstrație de forță a noului regim de la Damasc cu zeci de blindate de Poliție, elicoptere și motociclete. Ministerul de Interne sirian își prezintă nouă imagine

Demonstrație de forță a noului regim de la Damasc cu zeci de blindate de Poliție, elicoptere și motociclete. Ministerul de Interne sirian își prezintă nouă imagine

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 19:39, Știri externe

Ministerul de Interne din Siria și-a promovat noua imagine cu o amplă paradă a poliției în centrul capitalei Damasc. Evenimentul a reprezentat un adevărat tur de forță, prin care Siria și-a promovat noile mașini blindate. 

În cadrul paradei, Ministerul de Interne a defilat cu autovehicule blindate de poliție, ofițeri pe motociclete, în timp ce mai multe elicoptere survolau Piața Umayyad.

Cetățenii s-au strâns în număr mare în centrul Damascului pentru a urmări parada. Oamenii au fluturat steaguri siriene și au scandat sloganuri pro-guvernamentale.

Ministerul de Interne a anunțat sâmbătă lansarea unei campanii pentru promovarea noilor vehicule blindate. Acest pas care reflectă evoluția Ministerului de Interne din Siria aătre o identitate modernă și vehicule avansate care întruchipează viziunea ministerului pentru viitorul Siriei.

Ministerul a explicat pe canalul său de Telegram că parada oficială a vehiculelor va include autostrada Mezzeh, Piața Umayyad, până la sensul giratoriu Carlton.

Foto/VIDEO: Anadolu FB

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
18:54
Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
CONTROVERSĂ 🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
18:00
🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
CONTROVERSĂ Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
17:41
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
TURISM Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
17:30
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
17:24
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
EXTERNE Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
17:18
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor?
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Spune-mi dacă mănânci brânză ca să-ți spun dacă vei dezvolta demență
SPORT Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
19:14
Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
19:00
🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
18:54
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
INEDIT „Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
18:48
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
ECONOMIE Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
18:31
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”
18:00
Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”

Cele mai noi