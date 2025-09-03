Directorul Rosatom: Rusia va ajuta China să depășească SUA și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume

Rusia va ajuta China să depășească Statele Unite și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume, a declarat Alexei Lihacev, directorul general al Rosatom, compania de energie nucleară de stat din Rusia.

Remarcile directorului Rosatom, difuzate miercuri de televiziunea de stat rusă, au venit în urma discuțiilor de la Beijing, notează Reuters.

În prezent, Statele Unite operează cea mai mare rețea de reactoare nucleare din lume, cu o capacitate instalată de aproape 97 de gigawați (GW).

China face eforturi să construiască zeci de reactoare și în aprilie 2024 avea reactoare nucleare cu o capacitate de 53,2 GW, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA.

„China are planuri ambițioase pentru dezvoltarea energiei atomice. A fost stabilită sarcina de a ajunge din urmă și a depăși Statele Unite în capacitate instalată, ceea ce înseamnă atingerea unei capacități de peste 100 de gigawați”, a declarat Alexei Lihacev, directorul Rosatom.

Rusia a ajutat deja la construirea a patru reactoare nucleare în China

Întrebat de reporterii postului de televiziune dacă Rusia va ajuta China în atingerea acestui obiectiv, Lihachev a spus:

„Desigur. Vom ajuta. Deja ajutăm.”

Rusia a ajutat deja la construirea a patru reactoare nucleare în China și construiește încă patru, iar China are nevoie de o cantitate mare de uraniu și combustibil nuclear pentru planurile sale ambițioase, a spus Lihacev.

Ca urmare, China va trebui să dezvolte o nouă generație de reactoare cu ciclu închis al combustibilului nuclear, bazate pe tehnologia rusă, a spus el.

Foto: Profimedia

