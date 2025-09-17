Prima pagină » Știri externe » Discuțiile comerciale dintre UE și cea mai mare economie din Asia de Sud-Est au fost FINALIZATE, după aproape un deceniu

17 sept. 2025, 17:41, Știri externe
Președintele Republicii Indonezia, Prabowo Subianto, s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sediul Uniunii Europene, Bruxelles, la 13 iulie 2025.

După aproape un deceniu, Uniunea Europeană și Indonezia au finalizat discuțiile comerciale, parte a eforturilor blocului european de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a deschide noi piețe.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, va vizita Indonezia pe 23 septembrie pentru a face anunțul, potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Va exista o declarație comună că negocierile sunt finalizate în mod substanțial, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului din Indonezia.

Acordul va avea nevoie de aprobarea majorității statelor membre ale UE și a Parlamentului European, precum și a legislativului indonezian înainte de a intra în vigoare, notează Bloomberg.

După ce președintele Donald Trump a încercat să reseteze relațiile transatlantice în termeni favorabili americanilor, Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a încheia acorduri comerciale cu țări din întreaga lume.

Oficialii europeni au intensificat negocierile cu unele dintre cele mai mari economii globale, inclusiv India, și au încheiat discuții cu blocul sud-american Mercosur, care include Brazilia și Argentina.

UE a intensificat, de asemenea, negocierile cu Vietnam, Filipine și Thailanda.

Încheierea negocierilor cu Indonezia vine după acordul politic la care s-a ajuns între cele două părți în iulie.

Indonezia, cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, este un partener important pentru UE, cu o economie în creștere, o piață de 300 de milioane de consumatori și o sursă potențială de materii prime.

Dar relația bilaterală a fost tensionată din cauza reglementărilor UE privind defrișările, care vizează combaterea tăierii copacilor în străinătate ca urmare a cererii de mărfuri cheie în UE, cum ar fi uleiul de palmier și cafeaua.

Indonezia a fost unul dintre cei mai vocali critici ai reglementărilor UE.

