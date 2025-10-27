Prima pagină » Știri externe » Doliu în lumea cinematografică. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani

Doliu în lumea cinematografică. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani

27 oct. 2025, 12:09, Știri externe
Doliu în lumea cinematografică. Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani
Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani / foto: Profimedia

Este doliu în lumea cinematografică internațională. Actrița June Lockhart, cea care devenise arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960, s-a stins din viață la vârsta de 100 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familie.

Actrița June Lockhart a murit la 100 de ani, potrivit anunțului făcut de familia ei, în cursul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Potrivit datelor, decesul a survenit în urma cauzelor naturale, la locuința sa din Santa Monica, California. Decesul a survenit la data de 23 octombrie 2025, potrivit The Guardian.

Actrița June Lockhart a jucat în „Lassie”

Actrița June Lockhart a debutat pe scena cinematografică în anul 1938, în copilărie. Actrița devenise arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960, interpretând roluri emblematice. A jucat rolul lui Maureen Robinson, în „Pierduți în spațiu” (1965 – 1968), o mamă care călătorește pe diverse planete.

De altfel, a interpretat un alt rol emblematic, și anume cel al lui Ruth Martin, mama unui băiețel pe nume Timmy, care este și personaj principal în drama „Lassie”. Rolul a fost interpretat în perioada 1958 – 1964.

Apariția în serialul „Pierduți în spațiu” a marcat un moment esențial în cariera de actriță a lui June Lockart, devenind populară în lumea cinematografică. În cadrul unui interviu, actrița și-a amintit de un moment hazliu dintr-un episod difuat în 1968 („Marea Rebeliune a Legumelor”). În episod, era prezentat un morcov care complota să transforme familia în plante. Actrița își amintea că a râs copios la filmări.

„Rebeliunea Legumelor este, cu siguranță, preferatul meu pentru că am râs atât de mult pe tot parcursul filmărilor. De fapt, eu și Guy am râs atât de mult și atât de des încât a trebuit să facem cadru după cadru, ceea ce nu i-a plăcut lui Irwin (n.r. Irwin Allen, producător). Așa că, drept pedeapsă, ne-a scos din următoarele două episoade. Am fost plătiți, dar n-am jucat în ele”, spunea ea pentru Chicago Sun-Times în 2004.

Sursă foto: Profimedia

