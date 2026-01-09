Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe

Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 22:12, Știri externe
Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe

Președintele Donald Trump a anunțat că petrolierul Olina, confiscat de autoritățile americane în Caraibe, în apropiere de Trinidad, vineri, se îndreaptă înapoi spre Venezuela. Liderul de la Casa Albă a precizat că petrolul va fi vândut în baza acordului „The Great Energy Deal”.

„Astăzi, Statele Unite ale Americii, în coordonare cu autoritățile interimare din Venezuela, au confiscat un petrolier care a plecat din Venezuela fără aprobarea noastră. Acest petrolier se află acum în drum spre Venezuela, iar petrolul va fi vândut prin intermediul GREAT Energy Deal, pe care l-am creat pentru astfel de vânzări. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis președintele SUA pe TruthSocial.

Statele Unite au confiscat petrolierul Olina în Caraibe, lângă Trinidad, ca parte a eforturilor Washingtonului de a controla exporturile de petrol din Venezuela, a declarat, vineri, un oficial american, relatează Reuters.

Potrivit acestuia, nava a plecat din Venezuela. Aceasta este a cincea acțiune de acest fel din ultimele săptămâni.

Conform bazei de date publice de transport maritim Equasis, petrolierul Olina a fost înregistrat în mod fals sub pavilionul Timorului de Est. O sursă din domeniul transportului maritim, familiarizată cu operațiunea, a declarat că petrolierul a plecat din Venezuela înainte de a se întoarce în Caraibe, unde a fost confiscat de autoritățile americane.

Pentagon: „Nu există un refugiu sigur pentru infractori”

Statele Unite a publicat imagini din timpul operațiunii de capturare a petrolierului Olina.

„Încă o dată, forțele noastre interagenții comune au transmis un mesaj clar în această dimineață: nu există un refugiu sigur pentru infractori.

Într-o acțiune desfășurată înainte de răsărit, pușcașii marini și marinarii din cadrul Forței operative comune Southern Spear, în sprijinul Departamentului Securității Interne, au plecat de pe nava USS Gerald R. Ford și au capturat fără incidente nava Motor/Tanker Olina în Marea Caraibelor.”, a declarat Comandamentul Sudic al SUA într-un comunicat pe X.

FOTO: Mediafax/X

