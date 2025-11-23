Donald Trump a înregistrat o creștere spectaculoasă a averii în primul său an de mandat. Care este valoarea actuală a avuției președintelui SUA

Potrivit Forbes, averea liderului de la Casa Albă este estimată în prezent la 6,2 miliarde de dolari, după ce în luna septembrie a raportat o creștere de 3 miliarde de dolari într-un singur an. Suma uriașă este atribuită în principal implicării familiei Trump în industria criptomonedelor.

Cu toate acestea, din luna septembrie și până în prezent, Donald Trump a pierdut aproximativ 1,1 miliarde de dolari ca urmare a deprecierii acțiunilor Trump Media & Technology Group (TMTG), arată publicația americană.

Forbes arată că o parte considerabilă a averii familiei provine din proiecte din domeniul crypto. Printre acestea se află World Liberty Financial (WLFI), o platformă financiară descentralizată lansată în septembrie 2024, în care Trump și cei trei fii ai săi sunt menționați ca fiind co-fondatori.

Compania a emis 100 de miliarde de tokenuri WLFI, dintre care 22,5 miliarde au fost direcționate către DT Marks DEFI, o firmă în care Trump deține 70% din acțiuni. Un alt element important este investiția de 75 de milioane de dolari realizată de antreprenorul crypto Justin Sun în proiectul WLFI.

În aceeași perioadă, mai mulți miliardari din sectorul criptomonedelor au beneficiat de grațieri prezidențiale oferite de Trump, în ciuda fraudelor de amploare în care au fost implicați. Cel mai cunoscut caz fiind cel al fondatorului Binance, Changpeng Zhao. Aceste situații au generat dezbateri publice și mediatice, deoarece puneau sub semnul întrebării relația dintre deciziile politice și interesele private din industria blockchain.

Donald Trump despre fondatorul Binance: „N-am nicio idee cine este”

Donald Trump a declarat într-un interviu pentru emisiunea „60 Minutes” că nu știe cine este Changpeng Zhao, fondatorul platformei de tranzacționare a criptomonedelor – Binance, deși îl grațiase cu o lună înainte. Zhao a fost condamnat în 2023 pentru spălare de bani. Întrebat de ce l-a grațiat, Trump a spus că i s-a spus că Zhao ar fi fost victima unei „vânători de vrăjitoare” a administrației Biden. Președintele american și-a reafirmat cu această ocazie și sprijinul pentru piața crypto și dorința Statelor Unite de a rămâne lider în acest domeniu.

Recomandările autorului: