Prima pagină » Știri externe » Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni în urma acordurilor cu SUA. Președintele Belarusului vrea să contribuie și el la pacea din Ucraina

Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni în urma acordurilor cu SUA. Președintele Belarusului vrea să contribuie și el la pacea din Ucraina

22 nov. 2025, 16:03, Știri externe
Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni în urma acordurilor cu SUA. Președintele Belarusului vrea să contribuie și el la pacea din Ucraina

În urma acordurilor dintre președinții Belarusului și Statelor Unite, Aleksandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni. Transferul lor către partea ucraineană este în curs de desfășurare, a declarat secretarul de presă a președinției de la Minsk, Natalia Eismont. De asemenea, la cererea Papei Leon al XIV-lea, au fost grațiați și doi preoți catolici.

„Președintele a grațiat 31 de cetățeni ucraineni care au comis infracțiuni pe teritoriul țării noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Lukaşenko, Natalia Eismont. Mai mult, aceasta a spus că această grațiere a fost acordată „pentru a crea condiții pentru rezolvarea conflictului armat din statul vecin”.

Treizeci și unu de civili, toți cetățeni ucraineni, care erau „ținuți pe teritoriul” Belarusului, s-au întors în Ucraina. Aceștia sunt femei și bărbați, cel mai tânăr având 18 ani, cel mai în vârstă având 58 de ani, potrivit Cartierului General de Coordonare, care supraveghează schimburile de morți, prizonieri de război și civili.

„Femeile şi bărbaţii deţinuţi în Belarus şi condamnaţi la diverse pedepse cu închisoarea, de la doi la unsprezece ani, se întorc în Ucraina”, a scris Comitetul de Coordonare pentru Schimbul de Prizonieri de la Kiev pe Telegram.


„Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Statele Unite ale Americii şi preşedintele Donald Trump pentru munca lor de succes în ceea ce priveşte returnarea civililor şi personalului militar ucrainean din Belarus şi Rusia”, a menţionat sursa citată.

Biroul lui Donald Trump și cel al lui președintelui din Belarus au intensificat contactele în urmă cu câteva luni. Președintele american și reprezentanții săi l-au îndemnat în repetate rânduri pe Lukașenko să elibereze prizonierii politici, care sunt deținuți în număr mare în închisorile din Belarus. Lukașenko a eliberat grupuri de prizonieri politici în mai multe rânduri.

Recomandările autorului:

Mutare de forță a lui Trump: numește un nou reprezentant special pentru Ucraina, după ce i-a dat ultimatum lui Zelenski

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah

Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
EXTERNE Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
22:25
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală