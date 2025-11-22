Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni în urma acordurilor cu SUA. Președintele Belarusului vrea să contribuie și el la pacea din Ucraina

În urma acordurilor dintre președinții Belarusului și Statelor Unite, Aleksandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni. Transferul lor către partea ucraineană este în curs de desfășurare, a declarat secretarul de presă a președinției de la Minsk, Natalia Eismont. De asemenea, la cererea Papei Leon al XIV-lea, au fost grațiați și doi preoți catolici.

„Președintele a grațiat 31 de cetățeni ucraineni care au comis infracțiuni pe teritoriul țării noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Lukaşenko, Natalia Eismont. Mai mult, aceasta a spus că această grațiere a fost acordată „pentru a crea condiții pentru rezolvarea conflictului armat din statul vecin”.

Treizeci și unu de civili, toți cetățeni ucraineni, care erau „ținuți pe teritoriul” Belarusului, s-au întors în Ucraina. Aceștia sunt femei și bărbați, cel mai tânăr având 18 ani, cel mai în vârstă având 58 de ani, potrivit Cartierului General de Coordonare, care supraveghează schimburile de morți, prizonieri de război și civili.

„Femeile şi bărbaţii deţinuţi în Belarus şi condamnaţi la diverse pedepse cu închisoarea, de la doi la unsprezece ani, se întorc în Ucraina”, a scris Comitetul de Coordonare pentru Schimbul de Prizonieri de la Kiev pe Telegram.

„Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Statele Unite ale Americii şi preşedintele Donald Trump pentru munca lor de succes în ceea ce priveşte returnarea civililor şi personalului militar ucrainean din Belarus şi Rusia”, a menţionat sursa citată.

Biroul lui Donald Trump și cel al lui președintelui din Belarus au intensificat contactele în urmă cu câteva luni. Președintele american și reprezentanții săi l-au îndemnat în repetate rânduri pe Lukașenko să elibereze prizonierii politici, care sunt deținuți în număr mare în închisorile din Belarus. Lukașenko a eliberat grupuri de prizonieri politici în mai multe rânduri.

