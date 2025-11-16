Prima pagină » Știri externe » Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei

Maduro a fredonat piesa „Imagine” a lui John Lennon la un miting. Între timp, navele de război americane patrulează apele Venezuelei

17 nov. 2025, 00:41, Știri externe

Președintele Nicolas Maduro a fredonat melodia „Imagine” a cântărețului britanic John Lennon din formația „The Beatles”  la un miting, în timp ce navele de război americane patrulează apele Venezuelei.

Liderul de la Caracas, care a luat un microfon,  le-a transmis susținătorilor că nimeni nu zice „pace” precum comitetul revoluționar și televiziunea de stat.

„PACE, PACE, vreau PACE”, a strigat liderul sud-american în mod isteric către susținătorii săi îmbrăcați în tricouri roșii.

„Cunoașteți versurile”, a spus el către tineretul din Venezuela.

„Este o sursă de inspirație”.

Între timp, țara este devastată de corupție, cartelurile de droguri și prizonieri politic.

„Imaginează-ți asta în nicio țară. Maduro sigur nu poate”, a scris Mario Nawfal pe X.

Sursa video: El Debate/AP

