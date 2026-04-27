A fost găsit bărbatul care mânca liniștit în timpul atacului de la evenimentul lui Trump: „mă uitam la acțiune”. Povestește și ce a mâncat

Bărbatul care a devenit viral pentru că a continuat să mănânce în timpul atacului de la dinerul corespondenților de la Casa Albă este Michael Glantz, un agent de talente din cadrul agenției Creative Artists Agency.

Glantz a fost filmat mâncând o salată burrata în timp ce restul invitaților se adăposteau sub mese, iar agenții Secret Service erau cu armele pe sus pentru a-l evacua pe președintele Donald Trump și restul oficialilor.
Într-o declarație oferită de Michael Glantz și soția sa, acesta a explicat că s-a simțit în siguranță datorită prezenței masive a forțelor de ordine din sală. El a adăugat că a fost pur și simplu curios să vadă cum se desfășoară evenimentele.

„Adevărul este că eu urmăream acțiunea în timp ce toată lumea pare să creadă că eram singurul care făcea asta. În încăpere erau 2.800 de persoane și 100 de reporteri care filmau ce se întâmplă. Și asta nu înseamnă că diminuăm cât de greu a fost pentru unii oameni. Pentru că unii oameni au fost afectați foarte, foarte mult”, a spus Glantz.

În ciuda evenimentelor din sală, acesta a menționat că a avut momente de teamă

„De fapt, m-am simțit puțin speriat pentru că în meniu era Chateaubriand. Acum, Chateaubriand la un restaurant bun mi-ar plăcea foarte mult. Dar Capitol Hilton, nu prea”, a glumit acesta.

Ce mânca acesta în timp ce oficialii erau scoși pe sus de forțele special. Au apărut multe speculații cu privire la felul de mâncare pe care îl servea omul care părea să ignore împușcăturile și țipetele de la hotelul Washington Hilton. „I-au spus salată de burrata și, după cum știi, eu nu prea mănânc salată. Am mâncat doar castraveții din salată. Mâncam burrata, dar mâncasem și chiflă cu unt”.

