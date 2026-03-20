Donald Trump dă înapoi. Președintele american recunoaşte că „a mers prea departe” cu deportările în masă

Bianca Dogaru
Președintele Donald Trump a admis, în conversații private cu apropiații săi, că politicile sale de deportare în masă au depășit limitele, conform Wall Street Journal. În acest context, liderul de la Casa Albă le-a cerut consilierilor să schimbe strategia: să reducă accentul pe „deportările în masă” și să acorde prioritate expulzării imigranților cu cazier judiciar, de teamă că operațiunile la scară largă îi vor dăuna politic. 

Această schimbare de direcție coincide cu plecarea lui Kristi Noem de la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă, mandat marcat de critici dure din cauza raidurilor violente. În locul ei, Trump l-a propus pe senatorul Markwayne Mullin, care promite o abordare mai coordonată cu autoritățile locale și se distanțează de practicile controversate ale predecesoarei sale.

Decizia de a recalibra intervențiile vine după ce politica de trimitere a mii de agenți federali în orașe democrate a atins un punct critic în ianuarie. O operațiune masivă în Minneapolis a degenrat în proteste violente și s-a soldat cu moartea a doi civili, uciși de agenții federali.

Tensiunile au escaladat și la nivel legislativ. Din 14 februarie, finanțarea DHS a fost suspendată, după ce democrații din Senat au refuzat să deblocheze fondurile fără reforme clare privind controlul asupra agenților. Acest blocaj a declanșat o criză majoră în mai multe departamente ale agenției și a forțat administrația să caute soluții pentru a evita un colaps instituțional.

