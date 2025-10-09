Donald Trump este programat să meargă la DOCTOR. Motivul pentru care președintele american trebuie să viziteze spitalul

Preşedintele american Donald Trump va fi supus vineri unui control anual de rutină la centrul medical Walter Reed, după ce în urmă cu jumătate de an a fost supus unor investigații amănunţite.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis că Donald Trump este programat pentru un control anual de rutină.

„Preşedintele Trump va sta de vorbă cu soldații americani răniți în teatrele de operațiuni iar cu această ocazie, va face și controlul medical anual”, transmite Leavitt.

Deși l-a ironizat în repetate rânduri pe fostul președinte, Joe Biden, pentru starea sa fizică precară, nici Trump nu este ferit de incidente. Liderul în vârstă de 79 de ani a stârnit îngrijorări în rândul apropiaților de la Casa Albă atunci când starea lui de sănătate s-a deteriorat ca urmare a unei afecțiuni numită insuficienţă venoasă cronică, relatează Reuters.

„Este o afecțiune obișnuită pentru pacienții în etate de peste 70 de ani. Se umflă mâinile și picioarele, iar mai apoi apar vânătăi. Este o chestiune tratabilă”, a declarat medicul personal al președintelui.

Pentru a diminua efectele problemei, Trump este supus unui tratament standard de prevenţie cardiovasculară.

La controlul trecut, efectuat în aprilie, testele au arătat că Donald Trump are un ritm cardiac normal şi nu se confruntă cu probleme majore de sănătate, deși stilul de viață este unul nesănătos: nopți nedormite, mâncare fast food la discreție și sedentarism pronunțat.

