Donald Trump exclude în acest moment posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă numai în colaborare cu partenerii europeni.

În declarațiile oferite înainte de a pleca spre Anchorage, președintele american a spus că nu se pune problema în acest moment ca Ucraina să adere la NATO și, astfel, să beneficieze de garanțiile de securitate de care se bucură statele membre.

La plecarea spre Alaska, Donald Trump a făcut o serie de declarații pentru jurnaliști. Întrebat dacă Statele Unite ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, acesta a declarat că acest lucru ar putea fi făcut în parteneriat cu statele europene, dar nu în cadrul NATO.

„Posibil. Împreună cu Europa și alte state. Nu în cadrul NATO, sunt anumite lucruri care nu se vor întâmpla, dar împreună cu Europa, da”, a spus Trump.

De asemenea, el a adăugat că Vladimir Putin și-ar fi dorit să cucerească Ucraina în totalitate, dar acest lucru nu se va întâmpla. Trump a mai spus că nu va negocia cu președintele rus în numele Kievului.

Potrivit CNN, Trump a spus că nu călătorește în Alaska pentru a negocia o înțelegere în numele Ucrainei, ci a spus că obiectivul său este să-l convingă pe Vladimir Putin să se întâlnească cu el.

„Nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei”, a spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, unde vor discuta, printre altele, despre războiul din Ucraina.

Sursa foto: Profimedia