Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă

Spre deosebire de prima vizită a lui Viktor Orban la Casa Albă, când a trebuit să aștepte mai bine de trei ani pentru o întâlnire cu Donald Trump, pentru al doilea mandat al președintelui american, lui Orban i-au trebuit doar zece luni pentru o întâlnire cu Donald Trump. Președintele maghiar merge pentru a doua oară la Washington pentru a se întâlni cu Trump, după mai bine de 6 ani.

Dacă este contestat în Europa că subminează democrația, Viktor Orban este apreciat de Donald Trump. Orban este printre puținii care l-au susținut pe Trump încă din 2016, printre puținii lideri europeni care îl critică pe Volodimir Zelenski în mod repetat și printre puținii care critică sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești, sancțiuni pe care le consideră că fac mai mult rău Uniunii Europene decât Rusiei.

Care sunt subiectele de pe agenda lui Viktor Orban?

Dacă nu e gaz rusesc, e combustibil nuclear american?

Péter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, a precizat într-un comunicat că Ungaria și Statele Unite vor semna un acord nuclear interguvernamental cu secretarul de stat Marco Rubio. Pentru prima dată în istoria energetică a Ungariei, aceasta va achiziționa combustibil nuclear de la SUA, dar și GPL de până la 600 de milioane de dolari. Orban poate semna și o scrisoare de intenție pentru achiziția a 10 reactoare nucleare modulare mici.

Primește Orban o păsuire de la sancțiunile pentru companiile rusești?

Rămâne de văzut dacă Trump va menține presiunea asupra Moscovei sau dacă este doar o decizie temporară. Impactul sancțiunilor americane impuse de SUA are deja efect pe plan internațional, unde India, cât și China, sunt mai precaute în ceea ce privește achiziționarea de petrol rusesc.

Orban dorește să obțină excluderea Ungariei din sancțiunile americane împotriva sectorului energetic rus, precum și să-l convingă pe Trump să vină la Budapesta.

Ungaria rămâne descoperită și are nevoie de o derogare de la sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft. Întâlnirea dintre Orban și Trump este un test decisiv pentru a demonstra cât de serios este președintele american în ceea ce privește sancțiunile impuse Kremlinului.

Săptămâna trecută, Orban a cerut o scutire de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, dar Donald Trump i-a refuzat cererea. Orban va încerca să-l convingă pe Trump că Ungaria trebuie să continue să cumpere țiței rusesc și pentru asta, președintele maghiar l-a luat cu el în călătorie și pe Zsolt Hernádi, președintele și directorul general al MOL.

Summit-ul de la Budapesta dintre Trump și Putin – mai este posibil?

Vineri, înaintea întâlnirii de la Casa Albă, Viktor Orban a declarat că mai sunt câteva chestiuni de rezolvat pentru a organiza summit-ul de la Budapesta dintre Trump și Putin. Mai mult, Orban a spus că întâlnirea ar putea avea loc în câteva zile, imediat ce părțile vor putea rezolva „una-două probleme”.

În aprilie anul viitor, în Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare, iar vizita șefului Statelor Unite i-ar aduce lui Orban o imagine politică greu de combătut de opoziția de la Budapesta.

10 senatori americani îi cer lui Orban să reducă dependența de Rusia

10 senatori republicani și democrați au înaintat o propunere către Viktor Orban prin care îl îndeamnă să nu mai cumpere petrol din Rusia. Legislatorii americani îl îndeamnă pe Orban să respecte propunerile Uniunii Europene de a elimina importurile rusești până în anul 2027.

