Viktor Orbán, dincolo de scena politică. Mama sa spune că premierul Ungariei „nu e țigan”, dar ar fi fost și mai mândră dacă era. Tatăl lui Orbán, antreprenor milionar la 84 de ani

Este „bad-boy-ul” Europei. Ține în șah Europa și discută deschis atât cu Trump, cât și cu Putin. Urmează să împlinească 20 de ani la conducerea guvernului maghiar și este cel mai longeviv conducător european de după 1990. Dar când opoziția a sărit să-l atace, tot mama lui i-a luat apărarea. Cine sunt și cu ce se ocupă părinții premierului care i-a întâlnit, în funcție, pe toți președinții americani, de la Clinton încoace.

Mama lui Orbán, profesoară de educație specială. Tatăl lui Orban – inginer agricol și antreprenor

Însă, dacă există politicianul Viktor Orbán, atunci există – cu certitudine – și omul Viktor Orbán.

S-a născut în 1963, în orașul Székesfehérvár, este de profesie avocat și a fost fotbalist profesionist la echipa FC Felcsút.

A devenit premierul Ungariei în 1998, la doar 35 de ani. În mandatul său de 4 ani, Ungaria a intrat în NATO.

A redevenit premier al Ungariei în 2010 și este cel mai longeviv prim-ministru al țării.

În spatele lui Orbán se află Fidesz – Alianța Civică Maghiară, partid politic parlamentar de centru-dreapta.

Dar, în spatele „cortinei”, se află și părinții săi – Erzsébet Sípos, profesoară de educație specială, și Bálint Győző Orbán, inginer agricol și antreprenor miliardar în vârstă de 84 de ani.

Mama lui Orbán l-ar susține chiar dacă nu ar fi fiul ei. „Nu e țigan”

În luna octombrie a acestui an, Erzsébet Sípos – mama lui Viktor Orbán – a acordat un interviu unui cunoscut YouTube-er din Ungaria.ț

Înainte de toate, mama premierului maghiar – cunoscută activistă – a spus că l-ar susține în tot ce face chiar dacă nu ar fi fiul ei, notează 444.hu. În timpul interviului, mama lui Viktor Orban și-a reamintit cum „a fost odată ca niciodată”.

Era o vreme în care când strângea buletine de vot pentru Fidesz, iar o bătrână i-a spus că nu va vota pentru Viktor Orbán pentru că Viktor Orbán era țigan. A încercat să o convingă că el nu era țigan, dar – își amintește mama premierului maghiar – „i-am spus în zadar”.

Apoi a întrebat-o pe respectiva femeie: „Spune-mi, mătușă, crezi că și eu sunt țigancă?” Femeia a răspuns că nu și i-a spus că era „foarte drăguță”.

„Și apoi i-am spus că sunt mama lui Viktor Orbán. Săraca era atât de jenată, mi-a părut atât de rău. Dar așa poți păcăli oamenii”, a explicat Erzsébet Sípos.

Apoi a adăugat că, dacă Viktor Orbán ar fi fost țigan, ar fi fost și mai mândră, pentru că „a reușit să ajungă de acolo unde este”.

Mama lui Orbán , despre conacul istoric Hatvanpuszta: „Al soțului meu e, nu al lui Viktor”

În timpul interviului a fost abordat și subiectul „Hatvanpuszta”, un conac istoric din Ungaria, situat în apropiere de Alcsút, remarcat prin originile sale ca parte a unei operațiuni agricole model înființate de Arhiducele Iosif al Austriei, Palatinul Ungariei, în secolul al XIX-lea.

Se afirmă că acest conac i-ar aparține chiar lui Viktor Orbán, dar mama premierului spune că este, totuși, al soțului său.

„E adevărat, al soțului meu e Hatvanpuszta, nu al lui Viktor”, a spus mama lui Viktor Orbán, apoi a adăugat că „Viktor iubește foarte mult Felcsút”, dar soțul ei a cumpărat conacul. „În rate”, a mai precizat Erzsébet Sípos.

Tatăl lui Orbán a intentat un proces împotriva deputatului independent Ákos Hadházy

Potrivit atlatszo.hu, Bálint Győző Orbán – tatăl lui Viktor Orbán – l-a dat în judecată pe deputatul independent Ákos Hadházy după ce acesta ar fi folosit „abuziv” datele sale personale atunci când a publicat planurile conacului Hatvanpuszta, fotografii și videoclipuri.

„Tatăl lui Orbán a depus o plângere la «Autoritatea pentru Protecția Datelor». Potrivit acestuia, am folosit în mod abuziv datele sale personale prin publicarea planurilor pentru Hatvanpuszta și a fotografiilor și videoclipurilor realizate acolo. De aceea, solicită autorității să mă oblige să șterg postările mele. Ei bine, am câteva lucruri de adăugat la acestea”, scrie Ákos Hadházy pe Facebook.

Conform deputatului, aceasta s-ar putea să nu fi fost intenția lui Orbán, dar, procedând astfel, a recunoscut că planurile, fotografiile și videoclipurile prezentate în postările sale erau reale.

„Dacă un prim-ministru (n.red. – Viktor Orbán) minte țara spunând că Hatvanpuszta, conacul de lux pe numele tatălui său, este o fermă agricolă neterminată, atunci acel prim-ministru este capabil de orice minciună. Iar maghiarii au dreptul să știe despre asta”, scrie Hadházy.

„Politica maghiară privind migrația este mai bună decât cea europeană, deoarece Ungaria a reușit să rămână o «țară fără migranți»”

Viktor Orbán a anunțat lansarea primului turneu național al Cercurilor Civice Digitale. „Traseul” va străbate mai multe locații, iar participarea la eveniment este gratuită, însă este deschisă doar membrilor DPK înregistrați.

Prima oprire va fi la Győr pe 15 noiembrie, urmată de Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács și, în sfârșit, Szeged pe 20 decembrie.

Premierul Viktor Orbán a subliniat că trebuie transmis fără echivoc Bruxelles-ului că Ungaria respinge calea oferită de UE, din cauză că aceasta nu face altceva decât să limiteze suveranitatea, duce la război și „ne obligă să facem lucruri pe care nu vrem să le facem și ne dictează cum ar trebui să trăim”, notează hungarianconservative.com.

„Politica maghiară privind migrația este mai bună decât cea europeană, deoarece Ungaria a reușit să rămână o «țară fără migranți»”, a spus Viktor Orbán.

Orban a avertizat că, dacă Ungaria urmează calea trasată de Bruxelles, banii contribuabililor maghiari vor ajunge în Ucraina, iar această cale ar însemna impozite mai mari pe profit, impozite mai mari pe venit și reduceri ale creditelor fiscale pentru familii.

Premierul Ungariei a anunțat – la întâlnirea inaugurală a inițiativei Cercurilor Civice Digitale (Digitalis Polgári Körök – DPK), desfășurată pe Arena László Papp din Budapesta în data de 20 septembrie 2025 – că nu mai puțin de 72.000 de persoane s-au alăturat, până în prezent, Cercurilor Civice Digitale, pe lângă cele 46.000 care s-au alăturat „Clubului Luptei”, o inițiativă similară de implicare digitală inițiată anterior de Fidesz.

Simpatizat la Washington, incomod la Bruxelles

Când Bill Clinton ne trasmitea nouă, românilor, „să mai așteptăm o tură”, Ungaria, cu tânărul Viktor Orban premier, intra în NATO. De altfel, liderul maghiar a cunoscut, în timpul mandatului său uriaș, mai mulți președinți americani decât orice alt lider european.

1999, Viktor Orban și Bill Clinton

2001, Viktor Orban și George W. Bush

2015, Viktor Orban și Barack Obama

2024, Viktor Orban și Joe Biden

În schimb, în Europa, premierul Ungariei provoacă migrene oficialilor UE. Declarațiile lui Orbán au zgâriat, la propriu, urechile sensibile de la Bruxelles, iar Ungaria – dincolo de acuzații, presupuneri și alegații – rămâne fermă la masa europeană și nu duce o politică de „compromis”, chiar dacă e „pedepsită” financiar de UE.

În 2022, la Băile Tușnad , Viktor Orbán a declarat că „Noi (n.red. – ungurii) nu suntem o rasă mixtă… și nu vrem să devenim o rasă mixtă”. Premierul maghiar a a adăugat că țările unde europenii și non-europenii se amestecă „nu mai sunt națiuni”.

, Viktor Orbán a declarat că „Noi (n.red. – ungurii) nu suntem o rasă mixtă… și nu vrem să devenim o rasă mixtă”. Premierul maghiar a a adăugat că țările unde europenii și non-europenii se amestecă „nu mai sunt națiuni”. În 2024 , Viktor Orban spunea că „UE trebuie să renunţe la identitatea sa de proiect politic şi să devină un proiect economic şi de apărare”.

, Viktor Orban spunea că „UE trebuie să renunţe la identitatea sa de proiect politic şi să devină un proiect economic şi de apărare”. Iulie 2025, Băile Tușnad . Viktor Orbán: „Există, din păcate, semne sinistre. Există, cu siguranță, un risc cert al izbucnirii unui război mondial. Trebuie să fim foarte calmi și trebuie să gândim la rece, nu la cald. Uniunea Europeană nu poate să admită Ucraina în rândurile sale. Ucraina nu poate fi integrată acum în UE”.

. Viktor Orbán: „Există, din păcate, semne sinistre. Există, cu siguranță, un risc cert al izbucnirii unui război mondial. Trebuie să fim foarte calmi și trebuie să gândim la rece, nu la cald. Uniunea Europeană nu poate să admită Ucraina în rândurile sale. Ucraina nu poate fi integrată acum în UE”. Iulie 2025, Băile Tușnad . Viktor Orbán

. 25 octombrie 2025. Viktor Orbán: „Politica maghiară privind migrația este mai bună decât cea europeană, deoarece Ungaria a reușit să rămână o «țară fără migranți»”.

În ultimii 15 ani, de altfel, premierul maghiar s-a „contrat” cu Bruxellesul din cauza politicilor sale privind migraţia, limitarea drepturilor LGBTQ şi ceea ce criticii săi consideră a fi o erodare accentuată a democraţiei din Ungaria.

În acest context, UE a suspendat miliarde de euro din fonduri alocate Ungariei, iar „relația cordială” pe care Orban o are cu Vladimir Putin dă dureri de cap la Bruxelles.

