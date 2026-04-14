Trump se războiește cu toți și critică Marea Britanie pentru că refuză să exploateze petrolul din Marea Nordului. „Europa are nevoie disperată“

Donald Trump a criticat dur Marea Britanie, numind-o„absolut nebună” pentru că a blocat forajele petroliere în Marea Nordului, în contextul crizei energetice cu care se confruntă Europa.

„Europa are o nevoie disperată de energie, și totuși Regatul Unit refuză să exploateze petrolul din Marea Nordului, unul dintre cele mai mari zăcăminte din lume. Tragic!!!“, a transmis presedintele SUA, marți, pe contul său de Truth Social.

Trump a adăugat că „Aberdeen ar trebui să fie în plină expansiune”.

„Aberdeen ar trebui să fie în plină expansiune. Norvegia își vinde petrolul din Marea Nordului către Marea Britanie la un preț dublu. Ei fac o avere. Marea Britanie, care este mai bine situată pe Marea Nordului din punct de vedere energetic decât Norvegia, ar trebui să „Drill Baby, Drill” („foreze, baby, foreze”) !!! Este absolut nebunesc că nu o fac… ȘI, GATA CU MORILE DE VÂNT!“, a mai precizat republicanul.

Trump a cerut în repetate rânduri ca Sir Keir Starmer să extindă forajele interne de petrol și gaze în Marea Nordului, după ce, la începutul acestui an, a acuzat guvernul că a făcut „imposibilă” exploatarea rezervelor interne de către companiile petroliere.

În timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanie de anul trecut, președintele SUA a calificat energia eoliană drept o „glumă costisitoare” și l-a îndemnat pe Sir Keir să exploateze „marea resursă” reprezentată de petrolul și gazul din Marea Nordului.

Aceasta este cea mai recentă critică adusă de președintele SUA la adresa lui Sir Keir. Cei doi sunt în continuare în dezacord cu privire la abordarea lui Trump față de războiul din Orientul Mijlociu.

Comentariile sale vin în contextul în care prețurile petrolului continuă să crească, iar țările europene se întrec în a-și asigura aprovizionarea cu petrol pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Partidul Laburist a preluat guvernarea promițând că va elimina aproape în totalitate combustibilii fosili din producția de energie electrică a Regatului Unit până în 2030.

De asemenea, a interzis acordarea de noi licențe pentru exploatarea petrolului și a gazelor naturale în Marea Nordului, deși miniștrii au afirmat că petrolul și gazele naturale vor rămâne parte a mixului energetic în următorii ani, iar extracția în apropierea zăcămintelor existente va fi în continuare permisă.

Există în continuare o opoziție politică și ecologică puternică față de noile foraje din câmpul petrolier Rosebank, situat la nord-vest de Insulele Shetland, și din câmpul gazier Jackdaw, situat în largul Aberdeenului.

Cu toate acestea, liderii din industrie și experții în energie și-au intensificat recent apelurile adresate guvernului pentru a susține cele două proiecte, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibilii fosili, determinată de blocarea rutei maritime cheie din Strâmtoarea Hormuz.

Donald Trump s-a lepădat de Giorgia Meloni, una dintre marile sale favorite: ”Nu mai este aceeași persoană”

Războiul din Iran amenință aviația europeană. Companiile aeriene cer ajutorul UE deoarece există riscul unei penurii de kerosen în trei săptămâni