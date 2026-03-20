După operațiunea din Mexic care l-a ucis pe El Mencho, un cetățean american conduce acum principalul cartel de droguri din Mexic

După operațiunea Mexicului împotriva cartelurilor de droguri din țară, care s-a soldat cu uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, conducerea Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), cel mai mare din țară, pare să fi fost preluată de un cetățean american, scrie Wall Street Journal.

Imadiat după înmormântarea lui Nemesio „El Mencho” Oseguera, cel mai mare lider al cartelurilor de droguri din Mexic, fiul său vitreg, născut în California, a început să preia conducerea cartelului condus de tatăl său, au declarat oficiali mexicani și americani.

Ascensiunea lui Juan Carlos Valencia González, în vârstă de 41 de ani, marchează încoronarea oficială a dinastiei familiei Valencia din vestul Mexicului în fruntea organizației cunoscute pentru priceperea sa paramilitară și cucerirea teritorială, au declarat acești oficiali.

În prezent, agențiile de informații americane s-ar putea confrunta acum cu obstacole juridice în ceea ce privește vizarea directă și colectarea de date personale despre Valencia González din cauza locului său de naștere. Conform regulilor de supraveghere a americanilor în străinătate, SUA ar trebui, de obicei, să obțină aprobarea procurorului general și, de asemenea, să convingă o instanță secretă de supraveghere.

Încă de la revenirea la Casa Albă în 2025, adminsitrația Trump a intensificat acțiunile împotriva cartelurilor de drpguri și a transformat lupta împotriv cartelurilor de droguri într-un adevărat război. Strategia s-a bazat în principal pe desemnarea acestor grupări drept organizații teroriste străine, cee ace a permis utilizarea forțelor americane în afara granițelor. în cazul acesta, liderul cartelurilor de droguri fiind american, operațiunile împotriva sa se complică din cauza legislației interne.

