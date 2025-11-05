În fiecare zi, avocații lui Nicolas Sarkozy îl vizitează la închisoarea La Santé. Acest lucru a devenit o necesitate, nu doar pentru moralul fostului președinte francez, ci și pentru însăși administrația penitenciarului. Se pare că, de la sosirea sa în închisoare, fostul președinte a primit peste o sută de scrisori pe zi, iar angajații închisorii nu le mai fac față, relatează Le Figaro.

Potrivit sursei citate, pe 21 octombrie, ziua încarcerării sale, aproximativ cincizeci de scrisori îl așteptau deja în celulă.

Aproximativ o sută de scrisori pe zi

De atunci, ritmul s-a accelerat, iar pentru administrația închisorii a devenit imposibil să-i aducă celui mai faimos deținut din Franța toate scrisorile pe care le primește. Există riscul de a supraîncărca complet cei 12 metri pătrați ai celulei sale, spun reprezentanții penitenciarului.

Prin urmare, în fiecare zi, avocații săi, Christophe Ingrain și Jean-Michel Darrois, părăsesc închisoarea cu saci albi de pânză care conțin aproximativ o sută de scrisori, deschise și verificate de personalul închisorii, așa cum prevede Codul Penitenciar.

La închisoarea La Santé sunt 1.400 de deținuți și, prin urmare, se primesc mii de scrisori zilnic. Citirea nu este neapărat una atentă, ci mai degrabă „o verificare rapidă pentru a se asigura că nu există riscuri de securitate sau probleme legate de aspecte juridice, precizează specialitii.

În strânsă colaborare cu clientul lor și cu administrația penitenciarului, avocații lui Sarkozy transportă cu generozitate aceste aproximativ o sută de scrisori zilnice la birourile de pe strada Miromesnil, unde echipa fostului președinte, compusă parțial din voluntari, gestionează și sortează „toată această corespondență, care ajunge inclusiv de la reședința sa privată.

Mesaje de alinare, medalii și icoane

Aceste scrisori nu provin doar din Franța, ci și din străinătate, conținând mesaje de mângâiere, încurajare și recunoștință. Expeditorii își exprimă, de asemenea, furia față de un proces care rămâne, pentru mulți, de neînțeles.

Potrivit Le Figaro, autorul uneia dintre scrisori susține că a „descărcat și a citit motivele hotărârii” și că este „consternat de lipsa probelor”.

Alții sunt nostalgici, fac bilanțul ultimilor cinci ani, și deplâng încă înfrângerea lui Nicolas Sarkozy pe care îl numesc „șeful statului de care avem nevoie”.

Rugăciunile curg în valuri, adesea însoțite de obiecte: broderii cu mesajul „Mă rog pentru tine”, medalii și icoane, colaje cu sclipici și curcubee, povești personale pentru a distrage atenția președintelui de la situația sa și, desigur, cărți adevărate.

Pe lângă aceste scrisori anonime, există și cele de la foști colegi și miniștri, membri ai parlamentului și senatori. Asistenții de pe strada Miromesnil îndosariază, zi de zi, pentru că Nicolas Sarkozy a fost clar: nicio scrisoare nu va rămâne fără răspuns.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Sarkozy devine deţinutul numărul unu al Franţei. Însuşi ministrul de Justiţie a fost să-l viziteze la închisoare. Mișcarea i-a supărat pe magistraţi

Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte