Economia de război a Moscovei clachează. Aproape o treime dintre companiile rusești au fost NEPROFITABILE în primul semestru din 2025

Aproape o treime (30,4%) dintre companiile ruseşti au fost neprofitabile în prima jumătate a anului, conform datelor oficiale, fiind cea mai slabă cifră înregistrată după pandemie.

Potrivit The Moscow Times, unul dintre principalele motive pentru creşterea numărului de companii neprofitabile sunt dobânzile ridicate, care au variat între 20% şi 21% în prima jumătate a anului, înainte de a scădea la 18% în august. Pe lângă acest impediment, firmele sunt presate de creşterea costurilor cu logistica, a modificărilor legislative şi a impozitului pe profit, care a crescut de la 20% la 25%, ceea ce a dus la scăderea semnificativă a profitabilităţii în mai multe sectoare.

Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de companii care au ca avtivitate:

mineritul de cărbune,

alimentarea cu apă,

gestionarea deşeurilor,

transportul terestru de pasageri,

cercetarea ştiinţifică.

Probleme sunt și în producţia de hârtie, cauciuc şi produse din plastic, industria textilă, industria farmaceutică şi comerţul cu ridicata, unde până la un sfert dintre firme înregistrează pierderi.

Pe termen lung, aceste tendinţe ar putea încetini creşterea economică şi ar putea agrava dezechilibrele structurale, avertizează experţii, care văd în reducerea dobânzilor un prim pas pentru a inversa situaţia.

