Elveția caută soluții legale pentru protejarea conținutului media în era Inteligenței Artificiale

Elveția se pregătește să ia măsuri împotriva companiilor de inteligență artificială care folosesc conținut media fără permisiune. Subiectul a ajuns în Parlament, unde mai mulți politicieni spun că textele jurnaliștilor, articolele și materialele creative sunt asumate de modelele AI fără acordul celor care le-au creat. Nemulțumirea vine în special din partea editorilor și jurnaliștilor, care susțin că munca lor este folosită gratuit pentru a antrena sisteme digitale extrem de profitabile.

„Un fel de piraterie digitală”

Andrea Masüger, președintele Asociației Media din Elveția, spune lucrurilor pe nume: ceea ce fac aceste sisteme seamănă cu pirateria. Conținutul este documentat, verificat și produs cu efort, iar apoi este preluat masiv de inteligența artificială fără compensații sau măcar o notificare.

Propunerea parlamentarilor

Parlamentara Petra Gössi a venit cu o idee clară: modelele de inteligență artificială să nu mai poată folosi conținut media decât dacă există acordul explicit al deținătorilor de drepturi. Cu alte cuvinte, AI să nu mai „învețe pe gratis”.

Inițiativa urmărește să ofere editorilor mai mult control asupra materialelor lor și să adapteze legislația drepturilor de autor la noile realități tehnologice.

Nu toată lumea este însă de acord. Cercetători și experți în inteligență artificială avertizează că reguli prea dure ar putea bloca inovația și ar transforma Elveția într-un mediu neprietenos pentru dezvoltarea AI.

Un specialist a comparat propunerea cu „interzicerea internetului”, și spune că multe modele nu pot funcționa fără acces la cantități mari de date.

Parlamentul face un pas înapoi

După dezbateri aprinse, parlamentarii au decis să renunțe la ideea unei interdicții stricte. În schimb, responsabilitatea găsirii unei soluții a fost pasată Institutului Federal pentru Proprietate Intelectuală, care va analiza cum poate fi adaptată legea drepturilor de autor fără a „sufoca” inovația.

Juriștii spun că actuala legislație este neclară atunci când vine vorba de antrenarea modelelor de inteligență artificială. Unii cred că legea trebuie actualizată urgent, alții avertizează că tehnologia evoluează mai repede decât orice reglementare.

Riscul: multă birocrație, puține beneficii

Organizațiile pentru drepturi digitale avertizează că o reglementare excesivă ar putea aduce mai multă birocrație decât beneficii reale. În cel mai rău caz, companiile de AI ar putea alege pur și simplu să își mute activitatea în alte țări.

