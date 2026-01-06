Emmanuel Macron a ținut și anul acesta tradiționala ceremonie de Bobotează desfășurată la Palatul Élysée din Paris. Președintele francez și-a anunțat intenția ca UNESCO să recunoască cafenelele și bistrourile din Franța.

„Această magnifică echipă franceză, care a luptat pentru a obține recunoașterea UNESCO pentru baghetă, vrea să lupte pentru cafenelele și bistrourile franceze și pentru ca acestea să fie pe deplin recunoscute de UNESCO. Aceasta este lupta pe care vrem să o ducem, deoarece cafenelele și bistrourile noastre sunt și cele care vând multe croissante, multe baghete, produse tradiționale și sunt, de asemenea, în fruntea acestui know-how francez”, a explicat Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron va solicita recunoașterea de către UNESCO a „cafenelelor și bistrourilor franceze”

Așadar, cafenelele și bistrourile vor intra în patrimoniul universal doar dacă UNESCO va accepta cererea francezilor.

„Vom lupta pentru ca cafenelele și bistrourile franceze să fie pe deplin recunoscute de UNESCO”, a declarat Macron.

Cafenelele și bistrourile franceze, gardienii timpului

Asociația Franceză a Bistrourilor și Cafenelelor a lansat în 2024 o inițiativă pentru ca aceste locuri să fie înscrise pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO.

„Bistrourile și cafenelele franceze sunt gardieni ai timpului. Ele se întind pe secole și împletesc generații”, transmite asociația pe site-ul său web.

În 2022, bagheta, o emblemă a vieții franceze de zi cu zi, a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității în 2022. Acest patrimoniu include, pe lângă locuri și produse tradiționale, tradiții orale, cunoștințe și procedee legate de natură sau meșteșuguri, precum și practici sociale.

