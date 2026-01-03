Macron face apel la o „tranziție democratică”. El a afirmat că Gonzalez Urrutia trebuie să conducă procesul de tranziție post-Maduro în Venezuela

Emmanuel Macron a postat un mesaj, sâmbătă, pe rețeaua X în care a sugerat candidatului la președinție din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, să conducă o tranziție pașnică în Venezuela după ce Statele Unite ale Americii l-au înlăturat de la putere pe Nicolas Maduro.

„Tranziția care începe trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă”

„Poporul venezuelean este acum liber de dictatura lui Nicolás Maduro și nu poate decât să sărbătorească. Prin preluarea puterii și călcarea în picioare a libertăților fundamentale, Nicolás Maduro a comis un afront grav adus demnității propriului popor. Tranziția care începe trebuie să fie pașnică, democratică și respectuoasă față de voința poporului venezuelean. Sperăm că președintele Edmundo González Urrutia, ales în 2024, va putea asigura această tranziție cât mai curând posibil. În acest moment, port discuții cu partenerii noștri din regiune. Franța este pe deplin mobilizată și vigilentă, în special pentru a asigura siguranța cetățenilor săi în aceste vremuri incerte”, a scris Emmanuel Macron pe X.

Gonzalez Urrutia a fost considerat pe scară largă câștigătorul de drept al alegerilor prezidențiale din Venezuela din 2024, dar Maduro a fost proclamat câștigător, declanșând revolte mortale care au fost reprimate brutal.

Recomandările autorului: