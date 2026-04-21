Erdogan anunță restricții dure pentru arme după atacurile sângeroase din școlile din Turcia

Mihai Tănase
Recep Tayyip Erdogan - Foto: Profimedia images

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a promis măsuri drastice, inclusiv limitarea deținerii de arme, pentru a preveni noi tragedii, după ce Turcia a fost zguduită de două atacuri armate în școli, soldate cu multiple victime.

Turcia se confruntă cu un val de șoc și îngrijorare la nivelul societății după două atacuri armate petrecute în unități de învățământ, în urma cărora mai mulți copii și un profesor și-au pierdut viața. Autoritățile anunță schimbări legislative majore pentru a preveni astfel de tragedii, scrie France24.com.

Primul incident a avut loc miercuri, în provincia Kahramanmaraș, unde opt elevi cu vârste între 10 și 11 ani și un profesor au fost uciși de un adolescent de 14 ani. Potrivit autorităților, atacatorul, care a murit la fața locului, venise la școală cu cinci arme de foc. Tatăl acestuia, fost inspector de poliție, a fost arestat.

Un al doilea atac s-a produs marți, în provincia Șanlıurfa, unde un fost elev a deschis focul în fosta sa școală. Acesta s-a sinucis după ce a fost încolțit de forțele de ordine.

Măsuri drastice anunțate de autoritățile de la Ankara

În urma acestor tragedii, președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat schimbări legislative importante care să prevină astfel de tragedii.

„Vom implementa reglementări legale suplimentare privind limitarea deţinerii de arme”, a declarat liderul de la Ankara.

În Kahramanmaraş, locul unde s-a petrecut tragicul incident, unele școli și-au început ziua cu rugăciuni – Foto: X/@samiltayyar27

De asemenea, sancțiunile vor fi înăsprite pentru proprietarii de arme care nu le depozitează în condiții de siguranță, mai ales în situațiile în care copiii pot avea acces la acestea.

Astfel de atacuri sunt extrem de rare în Turcia, însă cele două incidente au generat un val puternic de teamă în rândul populației, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari din Orient, care a generat o creștere a amenințărilor de tip terorist la nivel mondial.

„Când analizăm atacuri similare din întreaga lume, în special cele comise în Statele Unite, observăm că unul dintre obiectivele autorilor este de a teroriza societatea”, a declarat Recep Tayyip Erdoğan.

