Eric Swalwell, candidat la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală. Democratul neagă acuzațiile care i-au zguduit campania

Democratul Eric Swalwell. Foto: Ericswalwell.com

Democratul Eric Swalwell, unul dintre principalii candidaţi la funcţia de guvernator al statului California, esre implicat într-un scandal uriaș chiar înaintea alegerilor pentru postul de guvernator al Californiei, de importanță cheie în America. Acesta a negat categoric acuzaţiile de agresiune sexuală aduse de o fostă angajată a sa din Congres.

Swalwell a calificat acuzațiile drept „absolut false”, informează Reuters.

Democratul s-a angajat să combată acuzaţiile într-o postare pe X, cerându-şi totodată scuze soţiei sale pentru „greşeli de judecată din trecut”, fără a oferi însă detalii.

Liderii democrați i-au solicitat să își încheie campania

Mai mulţi politicieni democraţi de frunte au reacţionat la aceste acuzaţii grave, îndemnându-l pe Swalwell să-şi încheie campania pentru funcţia cheie de guvernator. Hakeem Jeffries, liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, a solicitat o anchetă.

Statuia Libertății din SUA – Foto: Freepik

Vineri, San Francisco Chronicle a relatat că o femeie care a lucrat anterior în biroul de circumscripţie al lui Swalwell l-a acuzat de două relaţii sexuale fără consimţământ. Delictul ar fi avut loc în timp ce aceasta era angajată la el, în 2019. Altă faptă ar fi avut loc în 2024, după ce a părăsit echipa acestuia. Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a declarat că era prea beată în ambele ocazii pentru a-şi da consimţământul, potrivit raportului.

Fosta angajată a declarat ulterior, pentru CNN, că Swalwell ar fi violat-o în timpul celui de-al doilea incident, fapt pe care Swalwell l-a negat cu tărie.

„Îl împingeam de pe mine, spunându-i «nu»”, a declarat femeia pentru CNN în faţa camerei, dar din umbră, pentru a-şi ascunde chipul. Când a fost întrebată cum a reacţionat cel acuzat, femeia a răspuns: „Nu s-a oprit”.

Swalwell a negat toate acuzaţiile

În replică, politicianul a oferit propria versiune, precizând că își va dovedi nevinovăția.

  • „Aceste acuzaţii de agresiune sexuală sunt complet false. Sunt absolut false. Nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat niciodată. Le voi combate cu tot ce am”, a declarat Swalwell într-o postare video. Acesta a remarcat că acuzaţiile apar fix înaintea alegerilor primare din iunie pentru funcţia de guvernator, la care era favorit.
  • „De peste 20 de ani, am servit publicul drept consilier municipal, ca membru al Congresului. Și ca procuror care a reprezentat victimele în instanţă, în special victimele agresiunilor sexuale”, a mai spus Swalwell. El a punctat că nu este un „sfânt“ şi „cu siguranţă a făcut greşeli de judecată în trecut, dar aceste greşeli sunt între mine şi soţia mea, iar ei îi cer scuze profunde pentru că am pus-o în această situaţie“.

Acuzaţiile au zguduit campania democratului

Senatorul american Adam Schiff, un alt democrat de renume naţional, şi-a retras sprijinul, îndemnându-l pe Swalwell să se retragă din cursă. De asemenea, Asociaţia Profesorilor din California, cel mai mare sindicat al profesorilor din stat, şi-a suspendat sprijinul.

Conducerea democraţilor din Camera Reprezentanţilor, inclusiv Jeffries, a declarat public că Swalwell ar trebui să „îşi încheie imediat campania”.

Într-un grup numeros de candidaţi din mai multe partide, Swalwell a fost considerat unanim unul dintre principalii pretendenţi la calificarea în turul doi al alegerilor fără apartenenţă politică, pentru funcţia cheie de guvernator al Californiei

Surprize din America. Kamala Harris spune că s-ar putea să candideze la alegerile prezidențiale din 2028

Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală

LIVE 🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
11:40
🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
FLASH NEWS Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
11:35
Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
ANALIZA de 10 Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
10:00
Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
FLASH NEWS Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
09:56
Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
EVENIMENT Capsula „Integrity” a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific. NASA: „Direct la țintă”
08:13
Capsula „Integrity” a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific. NASA: „Direct la țintă”
EXTERNE Turiștii supraponderali nu mai pot urca pe măgăruși în Santorini. Care este limita maximă de greutate
21:44
Turiștii supraponderali nu mai pot urca pe măgăruși în Santorini. Care este limita maximă de greutate
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce înseamnă, mai exact, să fii om?

