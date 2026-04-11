Democratul Eric Swalwell, unul dintre principalii candidaţi la funcţia de guvernator al statului California, esre implicat într-un scandal uriaș chiar înaintea alegerilor pentru postul de guvernator al Californiei, de importanță cheie în America. Acesta a negat categoric acuzaţiile de agresiune sexuală aduse de o fostă angajată a sa din Congres.

Swalwell a calificat acuzațiile drept „absolut false”, informează Reuters.

Democratul s-a angajat să combată acuzaţiile într-o postare pe X, cerându-şi totodată scuze soţiei sale pentru „greşeli de judecată din trecut”, fără a oferi însă detalii.

Liderii democrați i-au solicitat să își încheie campania

Mai mulţi politicieni democraţi de frunte au reacţionat la aceste acuzaţii grave, îndemnându-l pe Swalwell să-şi încheie campania pentru funcţia cheie de guvernator. Hakeem Jeffries, liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, a solicitat o anchetă.

Vineri, San Francisco Chronicle a relatat că o femeie care a lucrat anterior în biroul de circumscripţie al lui Swalwell l-a acuzat de două relaţii sexuale fără consimţământ. Delictul ar fi avut loc în timp ce aceasta era angajată la el, în 2019. Altă faptă ar fi avut loc în 2024, după ce a părăsit echipa acestuia. Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a declarat că era prea beată în ambele ocazii pentru a-şi da consimţământul, potrivit raportului.

Fosta angajată a declarat ulterior, pentru CNN, că Swalwell ar fi violat-o în timpul celui de-al doilea incident, fapt pe care Swalwell l-a negat cu tărie.

„Îl împingeam de pe mine, spunându-i «nu»”, a declarat femeia pentru CNN în faţa camerei, dar din umbră, pentru a-şi ascunde chipul. Când a fost întrebată cum a reacţionat cel acuzat, femeia a răspuns: „Nu s-a oprit”.

Swalwell a negat toate acuzaţiile

În replică, politicianul a oferit propria versiune, precizând că își va dovedi nevinovăția.

„Aceste acuzaţii de agresiune sexuală sunt complet false. Sunt absolut false. Nu s-au întâmplat. Nu s-au întâmplat niciodată. Le voi combate cu tot ce am”, a declarat Swalwell într-o postare video. Acesta a remarcat că acuzaţiile apar fix înaintea alegerilor primare din iunie pentru funcţia de guvernator, la care era favorit.

„De peste 20 de ani, am servit publicul drept consilier municipal, ca membru al Congresului. Și ca procuror care a reprezentat victimele în instanţă, în special victimele agresiunilor sexuale", a mai spus Swalwell. El a punctat că nu este un „sfânt" şi „cu siguranţă a făcut greşeli de judecată în trecut, dar aceste greşeli sunt între mine şi soţia mea, iar ei îi cer scuze profunde pentru că am pus-o în această situaţie".

Acuzaţiile au zguduit campania democratului

Senatorul american Adam Schiff, un alt democrat de renume naţional, şi-a retras sprijinul, îndemnându-l pe Swalwell să se retragă din cursă. De asemenea, Asociaţia Profesorilor din California, cel mai mare sindicat al profesorilor din stat, şi-a suspendat sprijinul.

Conducerea democraţilor din Camera Reprezentanţilor, inclusiv Jeffries, a declarat public că Swalwell ar trebui să „îşi încheie imediat campania”.

Într-un grup numeros de candidaţi din mai multe partide, Swalwell a fost considerat unanim unul dintre principalii pretendenţi la calificarea în turul doi al alegerilor fără apartenenţă politică, pentru funcţia cheie de guvernator al Californiei.

