Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală

25 ian. 2026, 16:04, Actualitate
Te-ai gândit vreodată să faci o schimbare în viața ta și să te muți într-un alt oraș sau altă țară? Dacă ai avut vreodată în plan sau chiar ți-ai dori să te muți în SUA, trebuie să cunoști nu doar legile și cutumele locului, ci și costurile pe care le-ai putea avea, pentru a trăi acolo. De exemplu, iată mai jos, în articol, cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Vezi cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală.

Costurile diferă în funcție de tipul chiriei, consumul lunar efectuat, precum și de transportul solicitat. De asemenea, costurile diferă și în funcție de stilul de viață al fiecăruia. Mai jos, în articol, Gândul.ro aduce în atenție un calcul estimativ al costurilor pe care o persoană poată să le aibă într-o lună de ședere în Los Angeles.

Chirie

  • Garsonieră (studio): $1.500 – $2.100 / lună.
  • Apartament 2 camere: $2.100 – $2.600 / lună.
  • Cameră într-un apartament shared: $900 – $1.300 / lună (varianta preferată de mulți români la început)
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles

Facturi

  • Utilități de bază (electricitate, apă, gunoi, căldură / aer condiționat): $180 – $250 / lună. (Vara costul crește mult din cauza aerului condiționat).
  • Internet: $70 – $80 / lună
  • Telefon mobil: $40 – $70 / lună

Transport

Dacă optezi pentru transportul cu mașina proprie, atunci vei plăti rata mașinii și asigurarea. În California, asigurarea este scumpă – aproximativ 150 – 200 de dolari. De asemenea, trebuie să plătești și combustibilul, care este circa 1,25 dolari per litru. În total, bugetul este dee cel puțin 500 – 600 de dolari pe lună.

Dacă alegi transportul public, atunci vei achita un abonament lunar (Metro Pass), care costă aproximativ 80 de dolari, dar îți limitează mult libertatea de mișcare.

Mâncare

  • Cumpărături de la supermarket (Ralphs, Trader Joe’s, Costco): $400 – $550 / lună (dacă gătești acasă).
  • Servirea mesei în oraș: o masă ieftină tip fast-food este $15, iar o masă la un restaurant mediu pentru o persoană (cu tips inclus) ajunge la $40 – $50.

Asigurare medicală

Spre deosebire de România, asigurarea medicală este obligatorie. Iar dacă nu este oferită de angajator, este scumpă. Costul individual ajunge între 250 și 400 de dolari pe lună, pentru un plan „basic”.

În total, cheltuielile vor fi între 2.500 și 4.400 de dolari pe lună. Prin comparație, dacă în București poți trăi bine cu un salariu de 1.500€ ($1.650), în Los Angeles ai nevoie de cel puțin $5.000 pentru a menține același nivel de trai.

