Surprize din America. Kamala Harris spune că s-ar putea să candideze la alegerile prezidențiale din 2028

Kamala Harris a declarat că „s-ar putea” să candideze la președinție în 2028, adăugând, în cadrul Convenției National Action Network din 2026, că „se gândește la asta”, scrie CNN.

„Ascultați, s-ar putea, s-ar putea. Mă gândesc la asta. Mă gândesc la asta”, i-a spus Kamala Harris reverendului Al Sharpton când a fost întrebată dacă intenționează să lanseze o nouă campanie pentru Casa Albă.

Kamala Harris a fost candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2024. Comentariile sale vin pe fondul speculațiilor tot mai mari privind următorii pași din cariera sa politică, după ce a lansat un volum de memorii de campanie la sfârșitul anului 2025 și a pornit într-un turneu de promovare a cărții. De asemenea, urmează să participe luna aceasta la evenimente ale Partidului Democrat în patru state din sud, potrivit unor relatări anterioare CNN.

Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”

Vineri, Kamala Harris a participat la o conferință, unde participanții au scandat puternic „candidează din nou”, întrerupându-i pentru scurt timp discursul.

„Mă gândesc (să candidez din nou), dar permiteți-mi să spun și asta. Am servit timp de patru ani fiind la un pas de președinția Statelor Unite”, a spus aceasta. „Am petrecut nenumărate ore în biroul meu din West Wing, la câțiva pași de Biroul Oval. Am petrecut nenumărate ore în Biroul Oval, în Situation Room. Știu ce înseamnă această funcție. Și știu ce presupune.”, a adăugat Kamala Harris.

„Am călătorit prin țară în ultimul an, am petrecut mult timp în sud și în multe alte locuri. Iar un lucru de care sunt foarte sigură este că situația actuală nu funcționează și nu a funcționat pentru mulți oameni de mult timp”, a declarat fosta candidată.

