Europa critică dur planul lui Trump de a cumpăra motorină rusească. Zelenski spune că acordul nu va avea un impact real

Guvernele europene au criticat planul președintelui american Donald Trump de a importa 300.000 de tone de motorină din Rusia, avertizând că o astfel de înțelegere riscă să submineze sancțiunile împotriva Moscovei și unitatea transatlantică, potrivit POLITICO. În timp ce liderii europeni cer intensificarea presiunii asupra Kremlinului, Volodimir Zelenski susține că livrările propuse ar avea un impact neglijabil asupra pieței globale și sugerează că Washingtonul ar putea încheia, în schimb, un acord cu Ucraina.

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Reacții dure din partea miniștrilor europeni de Externe

Anunțul lui Donald Trump privind importul a 300.000 de tone de motorină rusească a stârnit reacții critice în mai multe capitale europene și la nivelul Uniunii Europene. Președintele american a făcut declarația în weekend, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor intermediare din SUA.

Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a afirmat că un asemenea acord nu ar contribui nici la reducerea prețurilor la produsele petroliere, nici la menținerea unității dintre aliații de pe cele două maluri ale Atlanticului.

„Acest acord nu ajută nici prețul produselor petroliere, nici unitatea comunității transatlantice”, a declarat oficialul, adăugând că „nu este calea europeană”.

Ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a descris anunțul lui Trump privind un acord cu Moscova drept „îngrijorător”.

La rândul său, ministrul german de stat pentru Europa, Gunther Krichbaum, a avertizat că fiecare dolar cheltuit pentru energia rusească contribuie la finanțarea armelor folosite împotriva Ucrainei.

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a reamintit Washingtonului cine a declanșat războiul.

„Rusia a început acest război. Nu trebuie să uităm acest lucru”, a declarat Kallas.

Zelenski propune un acord energetic între SUA și Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pus sub semnul întrebării utilitatea economică a unui acord pentru importul de motorină rusească și a sugerat că Washingtonul ar putea urmări și alte obiective prin această înțelegere.

Vorbind luni la Forumul de Securitate de la Varșovia, Zelenski a comparat cele 300.000 de tone de motorină anunțate de Trump cu un consum mondial de aproximativ 120 de milioane de tone pe lună.

„Nu cred că acest lucru va avea un impact tangibil”, a declarat liderul ucrainean, adăugând că, în opinia sa, „există alte raționamente în spatele acestei decizii”.

Zelenski a propus ca Statele Unite să ia în considerare un acord similar cu Ucraina.

„De ce nu încheie atunci America un acord privind motorina cu Ucraina? Haideți să propunem un acord privind motorina cu Ucraina”, a afirmat președintele.

El a mai dezvăluit că autoritățile de la Kiev nu au fost informate în prealabil despre anunțul lui Trump privind un presupus „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina.

„Nu, nu am știut despre asta. Am aflat și noi din presă”, a spus Zelenski.

Europa cere sancțiuni mai dure împotriva Moscovei

Miniștrii europeni de Externe și-au menținut luni poziția potrivit căreia presiunea asupra Rusiei trebuie să continue, în locul unor acorduri energetice care ar putea aduce venituri Moscovei.

„Evident, poziția noastră nu s-a schimbat: presiunea asupra Rusiei, sancțiunile, sprijinul pentru Ucraina și izolarea Rusiei sunt calea către pace”, a declarat ministrul leton de Externe, Baiba Braže.

Marea Britanie a transmis, la rândul său, că nu intenționează să urmeze exemplul Washingtonului. Stephen Doughty, ministru de stat în cadrul Ministerului britanic de Externe, a afirmat că Londra va continua să intensifice presiunea economică asupra Rusiei.

„Presiune, presiune, presiune asupra Rusiei”, a insistat și ministrul lituanian Kęstutis Budrys.

Kaja Kallas a îndemnat Statele Unite să se alăture Bruxelles-ului și Londrei în adoptarea unor măsuri economice mai dure împotriva Kremlinului.

„Desigur, SUA sunt cel mai important aliat al nostru, însă mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singura modalitate de a o face este să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei”, a declarat reprezentanta UE.

Anunțul privind armistițiul energetic a provocat confuzie

Declarația lui Trump potrivit căreia Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui „armistițiu energetic” a generat confuzie la Kiev și în rândul aliaților europeni.

Zelenski a afirmat că propunerea și termenii acesteia erau o noutate pentru el, dar a precizat că ar susține o asemenea măsură dacă și Moscova ar respecta-o.

Cu toate acestea, la doar câteva ore după anunțul președintelui american, atacurile rusești au vizat centrale electrice ucrainene și au provocat pene de curent pe scară largă.

Kievul se pregătește pentru a cincea iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat luna trecută că aceasta s-ar putea dovedi „tragic de critică” pentru Ucraina, în condițiile atacurilor aproape constante asupra infrastructurii energetice.

Luni, în cadrul sesiunii de deschidere a Forumului de Securitate de la Varșovia, Tusk a criticat încercările de a pune Rusia și Ucraina pe același plan în privința responsabilității pentru război.

El a afirmat că cei care sugerează că Ucraina ar fi responsabilă pentru conflict îi oferă „un cadou prețios agresorului, lui Putin”.

Kallas a avertizat, la rândul său, că o eventuală încetare a focului nu ar trebui să se limiteze la atacurile asupra rafinăriilor. Ea a subliniat că Ucraina are o singură rafinărie, în timp ce Rusia dispune de numeroase astfel de instalații, ceea ce ar putea face ca o asemenea înțelegere să avantajeze Moscova.

UE discută sprijinul financiar pentru Ucraina

În paralel cu disputa privind energia rusească, liderii europeni urmează să discute despre necesitățile financiare ale Ucrainei la reuniunea Consiliului European programată joi, la Bruxelles.

Fondul Monetar Internațional estimează că Kievul s-ar putea confrunta anul viitor cu un deficit de finanțare cuprins între 30 și 35 de miliarde de dolari.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică seară, după o discuție telefonică cu Zelenski, că Ucraina va ocupa un loc central pe agenda reuniunii.