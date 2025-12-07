Europa vrea să-l convingă pe Volodimir Zelenski să nu fie de acord cu retragerea trupelor și cedarea de teritorii în Donbas

Potrivit publicației Bloomberg, principalul obiectiv al Europei este în acest moment de a evita o situația în care Volodimir Zelenski, sub presiunea Statelor Unite, va fi forțat să retragă trupele din Donbas și să fie de acord cu un acord de pace fără garanții de securitate serioase din partea americanilor.

Liderii europeni sunt îngrijorați de eforturile Statelor Unite de a încheia un acord de pace elaborat cu Rusia și care ar reprezenta o capitulare din partea Occidentului. Acest lucru zdruncină încrederea în administrația lui Donald Trump pe continent și ridică un semn mare de întrebare – dacă NATO se destramă, se poate apăra Europa singură? Diplomații europeni compară uneori gestionarea politicii lui Trump față de Ucraina cu o călătorie pe un roller coaster, iar în acest moment ei se confruntă cu o cădere destul de abruptă.

Abordarea lui Donald Trump față de Ucraina este ca un roller coaster

Aliații Kievului au sperat că Ucraina s-a aflat într-o poziție bună pentru negocieri, a declarat premierul marii Britanii, Keir Starmer, în luna octombrie. Ucraina și Statele Unite au trecut peste cearta dintre Trump și Zelenski din Biroul Oval din februarie și peste summit-ul dintre președintele american și Vladimir Putin de la Anchorage, Alaska. SUA au părut să adopte o poziție mai dură față de Moscova odată cu impunerea de sancțiuni economice marilor companii petrolere ruse – Lukoil și Rosneft.

Oficialii europeni au avut parte de un alt obstacol în încheierea păcii în luna octombrie, odată cu planul de pace americano-rus în 28 de puncte. Acest plan i-a forțat pe europeni să-și reia strategia de pace.

Dezvăluirea Bloomberg conform căreia trimisul SUA, Steve Witkoff, a sfătuit Rusia cu privire la modul de a-i prezenta lui Trump un plan pentru Ucraina a determinat mulți europeni să-și piardă încrederea în negociatorii președintelui. Emmanuel Macron a exprimat acest lucru în cadrul unei convorbiri cu liderii europeni, relatată de Der Spiegel, avertizând că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina.

Între timp, SUA a declarat în documentul său strategic că oficialii europeni „au așteptări nerealiste de la război” și a deplâns faptul că continentul suferă de o „lipsă de încredere în sine” care este cel mai evidentă în relația sa cu Rusia.

Dacă planul SUA de pace nu funcționează, întreaga povară va cădea pe umerii Europei?

Există riscul ca Statele Unite să abandoneze întreaga problemă a războiului și să lase europenilor sarcina de a încheia pacea, a declarat John Foreman, fost atașat britanic al apărării la Moscova și Kiev. „Declarațiile de a sta «umăr la umăr cât este nevoie» nu reprezintă o strategie. Fără SUA, Europa va trebui să decidă dacă își poate permite să continue să sprijine Ucraina militar și financiar.” De asemenea, rămâne neclar dacă Europa va reuși să elaboreze un plan viabil pentru a continua finanțarea sprijinului pentru Ucraina.

Obiectivul principal al Europei este de a evita o situație în care Volodimir Zelenski, aflat în dificultate, este forțat de SUA să retragă trupele din regiunea Donbas a Ucrainei și să accepte un acord fără garanții serioase de securitate americane. Oficialii europeni spun că aceasta nu ar fi o pace justă și nu ar face decât să încurajeze un viitor război mai amplu cu Rusia.

Europa, în special Marea Britanie, speră că Donald Trump va reveni la punctul său de vedere din octombrie și îl va considera că Putin nu face altceva decât să blocheze procesul de pace și, astfel, va pune presiune asurpa economiei Rusiei. Starmer, Macron și Merz consideră că misiunea lor definitorie este prevenirea unei rupturi între SUA și Europa, lucru pe care îl consideră un obiectiv strategic cheie al Rusiei.

Convorbire telefonică de 2 ore după o discuții de pace de 3 zile

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut sâmbătă o convorbire telefonică de două ore cu consilierii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit Axios, președintele ucrainean a discutat în mare parte despre posibilitatea cedării teritoriilor către Rusia și garanții de securitate. Apelul a concluzionat trei zile de negocieri maraton între oficialii americani și ucraineni de la Miami pe marginea planului de pace propus de Donald Trump.

Anterior întâlnirii cu ucrainenii din Florida, Witkoff și Kushner au fost marți trecută la Moscova, unde s-au întâlnit cu Vladimir Putin. O sursă din interiorul delegației americane a declarat pentru Axios că cei doi oficiali americani au adunat opinii de ambele părți și i-au presat atât pe ruși, cât și pe ucraineni să facă concesiile necesare pentru a ajunge la un acord de pace.

Principalele impedimente – cedarea de teritorii și garanțiile de securitate

Dintre toate punctele aflate pe listă, problema teritorială a fost cea mai dificilă. Rusia îi cere Ucrainei să se retragă din părțile din Donbas pe care le controlează, dar Statele Unite încearcă să dezvolte noi idei pentru a rezolva problema. Un alt punct-cheie pe agenda discuțiilor care îngreunează negocierile sunt garanțiile de securitate oferite de Statele Unite. O sursă a publicației Axios a declarat că părțile au făcut progrese semnificative și s-au apropiat de un acord, dar sunt necesare mai multe eforturi pentru a se asigura că ambele părți interpretează proiectul de garanții de securitate în mod similar.

Zelenski – Discuția a fost „foarte concentrată” și „constructivă”

„Tocmai am avut o convorbire telefonică lungă și substanțială cu Steve Witkoff și Jared Kushner, alături de Andrii Hnatov și Rustem Umerov. Sunt recunoscător pentru o discuție foarte concentrată și constructivă. Am abordat numeroase aspecte și am trecut prin puncte-cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești la scară largă, precum și riscul ca Rusia să nu își onoreze promisiunile, așa cum s-a întâmplat în mod repetat în trecut. Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea. Am convenit asupra următorilor pași și a formatelor pentru discuțiile cu Statele Unite”, a declarat Volodimir Zelenski pe pagina de X.

Alte discuții și întâlniri cu Witkoff și Kushner sunt așteptate la sfârșitul săptămânii următoare. Luni, Volodimir Zelenski va merge la Londra pentru a se întâlni cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Fostul emisar special al lui Donald Trump pentru pace, Keith Kellogg, a spus că acordul de pace privind Ucraina intră în faza finală. Ultimii „10 metri” sunt cei mai dificili, spune Kellogg. Problemele nesoluționate includ, în special, cele privind controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojia și a regiunii Donețk.

Mai mult, Kellogg spune că cele mai bune instrumente de presiune asupra Rusiei sunt cele economice. Acestea trebuie să includă, printre altele, și lupta împotriva „flotei fantomă” a Rusiei.

