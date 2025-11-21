Prima pagină » Știri externe » Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi înăuntru

Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad". Ce au putut găsi înăuntru

21 nov. 2025, 09:19
Foarte puțini oameni din lume vor da peste intrarea într-o peșteră numită „gaură a iadului” și vor decide să se scufunde direct în ea, dar aceasta a fost decizia a doi frați și au fost șocați de ceea ce au găsit înăuntru.

Pentru cei care suferă de claustrofobie sau anxietate, ideea de a intra cu capul într-un spațiu strâmt și de a nu ști ce va găsi sună ca un coșmar.

Ce au descoperit doi exploratori într-o peșteră

Cei doi frați nu sunt străini de peșterile periculoase și distribuie des pe canalul lor de YouTube conținut în care documentează locurile ciudate și minunate pe care le explorează, inclusiv un „altar” cu oase umane pe care l-au găsit într-o peșteră sub proprietatea unui bărbat.

În cel mai recent videoclip al lor, frații s-au îndreptat spre Santa Cruz, California, pentru a vizita un loc adânc în pădure, cunoscut sub numele de „peștera iadului”. Dacă nu suna deja a film de groază, gemenii au fost speriați aproape imediat de niște păianjeni destul de mari care așteptau la intrare.

Acesta ar fi punctul în care majoritatea oamenilor sensibili se întorc și fug, dar ei continuat să se scufunde, până au ajuns în sfârșit la fund. Curând a devenit clar că nu erau primii care realizau această performanță, deoarece, atunci când au ajuns jos, au găsit niște statui foarte neobișnuite, multe dintre ele părând să-l înfățișeze pe diavol.

