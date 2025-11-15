Prima pagină » Actualitate » Descoperire rarisimă. Un Porsche 911 Targa din 1970, îngropat 31 de ani sub ace și conuri de pin, a fost găsit de un bărbat. Mașina va fi restaurată

Descoperire rarisimă. Un Porsche 911 Targa din 1970, îngropat 31 de ani sub ace și conuri de pin, a fost găsit de un bărbat. Mașina va fi restaurată

15 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Un Porsche 911 Targa din 1970 abandonat va fi restaurat / foto: Facebook

Un pasionat de mașini a făcut o descoperire rarisimă. Nu întâlnești pe orice drum un Porsche 911 Targa din 1970, iar un bărbat vigilent, care se tranzita zilnic o stradă din Idaho, SUA, a zărit caroseria mașinii sport clasice. Nu a stat pe gânduri și l-a căutat pe proprietar, pentru a cumpăra autoturismul. Acum, vehiculul urmează să fie restaurat, iar noul proprietar speră că va fi gata înainte de sărbătorile de iarnă.

Numele vehiculului este împrumutat de la Targa Florio, cursa automobilistică de anduranță pe drumurile publice, desfășurată în munții Siciliei, lângă Palermo. Cursa a avut loc în perioada 1906 – 1977.

Un astfel de autoturism a fost descoperit de Markos Marzouca, expert și pasionat de mașini clasice. În urmă cu câțiva ani, bărbatul descoperise un Porsche 911 Targa din 1970 care stătea de 31 de ani în același loc, fiind acoperit de ace și conuri de pin. Descoperirea a făcut-o în timp ce se îndrepta către locul de muncă, arată 20minutes.fr.

Porsche 911 Targa din anul 1970 – va fi restaurată / foto: Facebook

Porsche 911 Targa din 1970: vehiculul clasic va primi o a doua șansă

A reușit să contacteze proprietarul și, susține el, a avut noroc. Zeci de persoane au încercat să achiziționeze acest vehicul sport clasic, însă proprietarul rămânea mai mereu nemulțumit de oferte. Până când, într-o zi, expertul a intrat în dialog cu vechiul proprietar și i-a propus o sumă. După finalizarea tranzacției, noul proprietar a realizat că munca nu va fi ușoară până când vehiculul va fi repus în funcțiune.

Porsche 911 Targa, mașină găsită pe o stradă din Idaho, abandonată / foto: Facebook

Autoturismul devenise „casă” pentru veverițe, de-a lungul anilor, interiorul fiind acoperit de ace și conuri de pin. Odată adus la garaj, autoturismul, însă, se prezenta mai bine decât proprietarul s-ar fi așteptat. Procesul de restaurare a început, iar bărbatul speră ca mașina să reintre pe traseu înainte de Anul Nou.

Primul proprietar îl condusese în vestul Statelor Unite și în Canada, având 162.500 de kilometri. Vehiculul a fost cumpărat cu tot cu motorul original de 2.0 litri cu 6 cilindri în linie. Deși pare greu de crezut, motorul încă se rotește cu ajutorul arborelui cotit. Noul proprietar știe că are multe modificări de efectuat, printre acestea numărându-se și tratarea coroziunii și curățarea completă a interiorului.

Sursă foto: Facebook Il Motorsport Nostalgico

