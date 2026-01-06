„Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul

O universitate din Franța pune la dispoziție un curs special pentru formarea unor viitori spioni. În general, profesorii nu cunosc identitatea reală a studenților, iar programul unic de studii adună, de altfel, atât persoane „obișnuite”, cât și agenți care fac parte din structura serviciilor secrete franceze. Programul se întinde pe câteva luni.

Universitatea Sciences Po Saint-Germain de lângă Paris oferă ocazia studenților să urmeze un program unic de studii. Este vorba despre un curs întins pe 4 luni (120 de ore) intitulat „Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales” (trad. „Diplomă în Informații și Amenințări Globale”). La acest program de studii iau parte nu doar studenții obișnuiți, ci și agenții care fac parte din serviciile secrete franceze.

Formare continuă pentru actualii spioni

Acest program de studii a luat naștere datorită colaborării între universitate și Academia de Informații. În ultimii ani, ramura de formare a serviciilor secrete franceze s-a dezvoltat semnificativ. În esență, cursul tratează un scop precis. Și anume, să îi pregătească pe viitorii spioni și să ofere intruire celor actuali. Economia crimei organizate, jihadismul islamic, colectarea informațiilor economice și violența politică sunt câteva dintre subiectele tratate la curs.

„Rareori cunosc trecutul agenților de informații care sunt trimiși la curs și mă îndoiesc că numele pe care mi le dau sunt autentice”, mărturisește profesorul Xavier Crettiez. El predă radicalizarea politică.

În ultimul deceniu a crescut interesul față de securitate. Vă reamintim faptul că în 2015 au avut loc atacuri teroriste la Paris. Atunci, a fost demarată o campanie amplă de recrutare în rândul agențiilor de informații, iar până în actualitate s-au strâns aproape 20.000 de agenți în „cercul interior”. Aici, sunt incluși agenții DGSE și DGSI.

Cât costă programul de studii

Studenții iau parte la 120 de ore de cursuri care se desfășoară pe parcursul a patru luni. Pentru a beneficia de această formare, studenții trebuie să plătească o taxă de aproape 5.000 de euro, scrie BBC.

Actualmente, există 28 de studenți înscriși în programul de studii, iar 6 dintre aceștia sunt spioni. Un criteriu de departajare reprezintă cetățenia. Politica cursului arată că studenții trebuie să aibă cetățenie franceză, pentru a lua parte la programul de studii. Sunt acceptați și studenți cu dublă cetățenie.

„Cursul este considerat o rampă rapidă de promovare de la birou la munca pe teren”, menționează un tânăr care se identifică sub numele de „Roger”.

„Primesc în mod regulat cereri de la femei foarte atrăgătoare din Rusia și Israel, cu CV-uri impresionante. Nu e surprinzător că le resping imediat”, mai spune profesorul Xavier Crettiez.

Sursă foto: Envato