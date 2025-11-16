Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”

Alexandra Anton Marinescu
16 nov. 2025, 14:05, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la Budapesta și că războiul s-ar putea încheia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat faptul că întreaga bătălie politică din Europa se concentrează acum pe oprirea unor proiecte de putere construite în jurul războiului. El susține că o eventuală întâlnire Trump–Putin la Budapesta ar putea schimba complet jocul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Războiul se poate opri”

Dungaciu spune că miza pentru cei aflați în vârful structurilor europene este ca tot ceea ce se întâmplă acum, inclusiv tensiunile create de război, să nu se schimbe.

„Deci singura, singura miză acum politică este ca aceste lucruri să fie oprite.”, afirmă sociologul.

Marius Tucă crede că o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, dacă va avea loc la Budapesta, poate însemna sfârșitul jocului pentru cei care se bazează pe menținerea conflictului.

„Asta îngrozește din două puncte de vedere. Unu, că e la Budapesta, e în pofida lor, ca să zic așa, și doi, că războiul se poate opri. Pentru că în momentul în care oprești războiul, ai o relaxare în sistem. Care va fi periculoasă.”, susține profesorul.

„Este emanciparea Statelor Unite de Imperiul Britanic”

A doua parte a discuției a mers către dezvăluirile din New York Times, unde se vorbește despre ancheta lui Kash Patel privind implicarea serviciilor britanice în Russia Gate.

„Este emanciparea Statelor Unite de Imperiul Britanic. Este prima eliberare, dacă vreți, în momentul în care ei au tăiat comunicarea pe Five Eyes, care era cea mai importantă structură de securitate, nu a mai făcut schimburi de informații cu britanicii. Pentru că britanicii probabil că și-au vârât coada în foarte multe lucruri care țineau de America. Americanii știau asta. Legătura a fost atât de profundă, încât nu știi ce se întâmplă dacă vrei să dai cortina la o parte și care vor fi consecințele. Ei, America lui Donald Trump face asta.”, susține invitatul.

