Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu

Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică națională, ca răspuns la criza generată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a semnat marți Ordinul Executiv privind un „pericol iminent” pentru stabilitatea aprovizionării cu energie a țării din cauza escaladării războiului dintre SUA și Iran. Marcos a declarat că această măsură va oferi guvernului autoritatea legală de a impune măsuri pentru a asigura stabilitatea energetică și a proteja economia în general.

Potrivit ordinului președintelui, s-a format un comitet care trebuie să supravegheze distribuția combustibilului, a alimentelor, medicamentelor și altor bunuri esențiale. Guvernul a fost, de asemenea, împuternicit să achiziționeze direct combustibil și produse petroliere pentru a consolida aprovizionarea.

Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a intrat deja în a patra săptămână, a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă cheie care a cauzat un șoc pe piețele energetice globale din cauza penuriei și a prețurilor crescute. De la începutul ostilităților din Orientul Mijlociu, guvernul a oferit subvenții șoferilor de transport, a redus serviciile de feribot și a implementat o săptămână de lucru de patru zile pentru funcționarii publici, pentru a economisi combustibil.

Filipine importă 98% din necesarul său de petrol din Golf, iar prețurile la combustibil s-au dublat în această țară de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie. Marți, secretarul pentru Energie, Sharon Garin, a declarat că țara mai are aproximativ 45 de zile de rezerve de combustibil.

